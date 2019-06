Meer variatie in programma Meerdaagse Noordenveld-Westerkwartier

Wat; Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier

Wanneer: maandag 1 juli tot en met zaterdag 6 juli

Info: www.wielermeerdaagse.nl

GRONINGEN – Als begin juli de Meerdaagse Noordenveld-Westerkwartier voor wielrenners van start gaat, zal het programma er anders uitzien dan in voorgaande jaren het geval was. Er komt allereerst een driedaagse voor vrouwen met wedstrijden in Nieuw-Roden, Zevenhuizen en Leek. Bovendien gaan de amateurs samen rijden met de elite- en belofterenners. Eerder reden de amateurs gecombineerd met de sportklasse, maar dat is niet langer toegestaan door de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie. Sportklasse-renners rijden daarom afzonderlijk maar alleen in de finalewedstrijd in De Wilp.

Voor de amateurs is er aanmerkelijk meer startgelegenheid. Er is voor gekozen om de amateurs in alle vijf dorpen toe te voegen aan de categorie bij de elite en beloften, zoals dat bij veel andere criteriums in het land ook gebeurt. Hindrik Aalders denkt als voorzitter van de Meerdaagse Noordenveld-Westerkwartier dat de gekozen oplossing de beste manier is om met de nieuwe regeling om te gaan om de sportklasse van de amateurs te scheiden. “We willen enerzijds de coureurs in de sportklasse de mogelijkheid geven om deel te blijven nemen aan de Meerdaagse. Anderzijds verhogen we het aantal deelnemers in de categorie elite/beloften/amateurs, zodat het publiek een groter peloton in actie ziet komen.”

Omdat de meeste organisatoren toch twee wedstrijden willen voorschotelen, komt er in 2019 een driedaagse voor vrouwen. Het gaat om vrouwen met een elite-zonder-contractlicentie, waarmee de wedstrijden niet open staan voor profrensters uit een UCI-team. Ook amateur-vrouwen en junior-dames (-19) zijn welkom om deel te nemen. Zij rijden op maandag 1 juli in Nieuw Roden, op woensdag 3 juli in Zevenhuizen en op vrijdag 5 juli in Leek. Aalders: “De laatste jaren zijn er enkele wedstrijden voor vrouwen in het Noorden verdwenen, met deze driedaagse willen we vooral de regionale vrouwen de kans te geven om in eigen regio te koersen. We hopen dat de vrouwen er spectaculaire wedstrijden van maken en volop strijden om de leiderstruien in de klassementen.”

Alleen in Wilp krijgen de sportklasse-renners een eigen wedstrijd, waarbij ze het alleen tegen renners met eenzelfde licentie opnemen. In Noordhorn wordt er dit jaar alleen een wedstrijd voor elite/beloften/amateurs verreden.

Het totale programma van de Meerdaagse Noordenveld-Westerkwartier ziet er als volgt uit;

Maandag 1 juli Nieuw Roden: 18.00 uur, Vrouwen. 19.30 uur: Elite/beloften/amateurs

Woensdag 3 juli Zevenhuizen: 18.00 uur, Vrouwen. 19.30 uur: Elite/beloften/amateurs

Donderdag 4 juli Noordhorn: 19.30 uur: Elite/beloften/amateurs

Vrijdag 5 juli Leek: 18.00 uur, Vrouwen. 19.45 uur: Elite/beloften/amateurs

Zaterdag 6 juli De Wilp: 17.30 Sportklasse. 19.45 Elite/ beloften/ amateurs