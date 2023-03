Meertmaond Streektaolmaond met Harm & Roelof

PEIZE – Vrijdag 31 maart organiseert Culturele Kring Peize een optreden in het kader van Meertmaond Streektaolmaond met Drenstalig cabaret duo Harm & Roelof. Er zijn inmiddels vijf cd’s van dit duo verschenen en in september 2006 is de jubileum-DVD ‘Daor in de verte lig mien darp’ gepresenteerd. Deze DVD werd genomineerd voor de Dagblad van het Noorden streektaalprijs. De locatie betreft Café Ensing in Peize en de zaal opent om 19.30 uur. Het optreden begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 10 euro. De voorverkoop gaat via Café Ensing, zij zijn te bereiken via 050-5032420.