RODEN – De bij ONR begonnen Mees Gootjes maakte onlangs zijn debuut in het eerste elftal van Cambuur Leeuwarden. Daarmee zet hij zijn eerste stappen in het betaalde voetbal. Gootjes begon met voetballen bij ONR en is zijn oude club niet vergeten. Vandaar dat hij afgelopen week een ingelijst shirt overhandigde aan bestuurslid Sjoerd Hoek. Hoek beloofde het shirt van de kersverse Cambuur-debutant een mooi plekje in de vernieuwde kantine te geven.