Meesterknecht Hans Kornelis heeft nu zelf eigen expositie in K38

‘K38 is het clubhuis van de cultuur, het geeft zingeving naast je gewone leven’

RODEN – Kunst loopt als een rode draad door het leven van Hans Kornelis. Net als klussen, dingen maken en muziek. Hij had net zo gemakkelijk leraar kunnen zijn of in de bouw kunnen werken, zegt hij zelf. Al eens gaf hij beeldende vorming op een school. In K38 komen al die dingen samen, zegt de man die in het kunstencentrum alles maakt wat stuk is, exposities helpt inrichten en met de koffiepot rondgaat.

Een gesprek met Hans Kornelis loopt anders dan verwacht. Voordat we ook maar iets kunnen vragen komt Kornelis met een stapel mappen op de proppen. Fotoboeken die een inkijkje geven in verschillende periodes van zijn leven. Elf jaar lang was hij beheerder van een binnenvaartschip. Een driehonderdtonner, afgemeerd in het Winschoterdiep. De eigenaar vroeg Kornelis of hij het schip, dat van binnen in desolate staat verkeerde, kon ‘redden’. ‘Transformatie van chaos naar orde’ noemt hij het. ‘Het is wat er in het dagelijks leven ook gebeurt: we kunnen ergens een zootje van maken, maar we kunnen het ook weer opknappen.’ Vergankelijkheid intrigeert de in 1983 aan Minerva afgestudeerde kunstenaar. ‘Dingen komen, dingen gaan. Waar blijft de tijd, denk ik weleens.’ ‘Wereld in wankel evenwicht’ luidde de naam van zijn eerste expositie 30 jaar geleden die hij samen deed met zijn beste maatje Mariet Schedler. Een expositie waarin Kornelis onder andere oude scheepspanelen gebruikte, stukken die hij een schip zaagde. De gebruikerssporen boeien hem. Toen, en nu nog steeds.

Komende vrijdag opent Kornelis van K38 zijn eigen expositie. ‘Opnieuw uitgedeukt’ heet het. ‘Ik ben ooit een tijdje ingedeukt geweest. Al is dat nu wel verdampt in de tijd. Ik ben een tijdje gaan zwerven. Heb op straat gewoond. Ik ben ervan opgeknapt. Je moet er sterk genoeg voor zijn om dat te kunnen doen. Het verdiept je ziel.’ Kornelis is helemaal op zijn plek in K38. Het doet hem denken aan zijn tijd bij Minerva. ‘K38 is het clubhuis van de cultuur. Het geeft zingeving naast je gewone leven. Er loopt heel wat volk rond hier. De verbinding is mooi. Ik ben een mix van een vrijbuiter en dienstbaar zijn. Maar de hele dag dienstbaar zijn, nee hou op zeg. Niks voor mij. Ik voel me hier de meesterknecht, heb grote exposities meegedraaid. Het niveau ligt hier hoog.’ Kornelis staat op. Pakt zijn gitaar. Een Spaanse levin gitaar. Hij speelt wat riedeltjes. Klinkt goed. ‘Steeds meer vind ik mezelf in de muziek. John Miles, Cuby and the blizzards, prachtig vind ik het. Soms kun je iets niet met woorden uitleggen, wel met muziek.’

Mensen die zijn expositie bezoeken ontdekken leegte en ruimte in grijzen. Kornelis voelt zich verwant met Arte Povera, een belangrijke kunststroming uit de jaren 70, met thema’s als verwering, verlaten ruimtes, doelloos en vervallen en ontmoetingen van oude materialen. Een zoektocht naar het niets, zegt Kornelis. ‘Zo zou het vaker moeten zijn: heb je tijd? Nee. Ik ben even met het niets bezig.’ Opnieuw uitgedeukt wordt vrijdag 24 maart om 20:00 uur geopend en is te bewonderen tot en met 16 april.