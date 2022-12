NIEUW-RODEN – Heerlijk in de kerststemming komen door mee te zingen met kerstliedjes en luisteren naar een kerstverhaal kon zaterdag in Nieuw-Roden. In het dorpshuis NijRoon werden kerstliedjes ten gehore gebracht door de Mensingezingers, die met zo’n 40 man sterk de stemming er flink in wisten te brengen. Bezoekers konden meezingen en luisteren naar nummers als Halleluja, Joy tot he World, Imagine en Nu zijt Wellekome. Ook was er een optreden van Anita Poeder en vertelde Gea Akker een verhaal.