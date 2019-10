Mega 4×4 voetbaltoernooi voor jongens en meisjes in Roden

RODEN – De Gemeente Noordenveld is de Gemeente die het bewegen van mensen in hun dna heeft. In de herfstvakantie organiseert vv Roden in samenwerking met de Gemeente Noordenveld het halfjaarlijkse voetbaltoernooi. Dit evenement biedt kinderen een dag in de vakantie hun sportieve beweging. Het toernooi geeft kinderen de kans zich te meten in een onderlinge strijd. Sportief met elkaar strijden, waar winnen en verliezen niet het belangrijkste is. Respect voor elkaars kwaliteiten.

Woensdag 23 oktober is het weer zover. Het is de bedoeling dat je met je (sport)vrienden en vriendinnen een team van maximaal 5 spelers/speelsters samenstelt. Geef hierbij de geboortedata en namen van alle teamleden op. Geef je team een leuke toepasselijke naam. Vermeld je telefoonnummer, e-mailadres en naam van de aanvoerder bij je opgave.



Er zijn drie categorieën: spelers geboren in 2011/2012, spelers geboren in 2009/2010 en spelers geboren in 2007/2008. Een oudere speler mag niet meedoen met een jonger team. Opgeven kan voor zaterdag 19 oktober via j.wardenier@home.nl. Deelname bedraagt twee euro per speler.