Mega 4×4 voetbaltoernooi voor kinderen tot en met 12 jaar bij vv Roden

RODEN – Wil je in de herfstvakantie lekker in beweging, voetballen met je vriendinnen/vriendjes, dat kan. Woensdag 20 oktober organiseert de vv Roden in samenwerking met de Gemeente Noordenveld weer haar halfjaarlijkse voetbaltoernooi voor kinderen tot en met 12 jaar.

Het is duidelijk dat kinderen meer in beweging dienen te komen. Dat kan. Overgewicht, te veel zitten zijn er de oorzaak van dat dit bij kinderen veroorzaakt. Beweging zet je hersenen in gang, waardoor er meer energie en scherpte ontstaat. Dat betekent dat je meer dingen wilt gaan doen en dat je op school veel meer en beter de lesstof tot je neemt. Gevolg betere prestaties op school. Daarnaast wordt je leniger waardoor je gemakkelijker kan sporten en het ook uithouden.

Het mega 4×4 voetbaltoernooi bewijst al jaren dat het kinderen stimuleert tot bewegen. Het toernooi is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Deelname is maar € 2,00. In tegenstelling tot commerciële activiteiten kun je stellen dat het 4×4 mega toernooi er voor iedereen is.

Hoe kun je meedoen?

Geef je samen met 3/4 vriendinnen/vriendjes op zodat je team minimaal uit 4 of maximaal 5 spelers bestaat. Geef de geboortedata en namen van alle spelers+ telefoonnummer van de aanvoerder+ emailadres aanvoerder op. Bedenk een leuke naam voor jullie team. Mail dit allemaal naar de organisatie. Voor 16 oktober dien je alles op te hebben gegeven door naar j.wardenier@home.nl te mailen. Er zijn 3 categorieën waar meisjes/jongens zich kunnen opgeven: Geboorte jaar: 2015/2014 (JO7/8); 2013/2012 (JO9/10); 2011/2010 (JO11/12). Het toernooi vindt plaats aan de Norgerweg in Roden bij de velden van vv. Roden. Voor informatie kun je bellen naar Johan Wardenier, 0652001046