Mega Speel Dag sloeg aan

NORG – Elk jaar wordt er in De Brinkhof in Norg een grote Mega Speel Dag georganiseerd door Beweegdorp Norg. En nu ook weer stroomde De Brinkhof vol. Meer dan 150 kinderen uit alle windstreken konden zich de gehele dag uitleven. Zo was de sporthal omgetoverd tot een waar springkussenfestein en kon er in de dorpshuiszaal genoten worden van een mooie film, werd er geschminkt, was er knutselen en was er tussen de middag een optreden van een goochelaar. Vrijwilligers zorgen voor de ondersteuning en Beweegdorp Norg deed de organisatie in samenwerking met Welzijn in Noordenveld. Afien Baving kon als projectleider van Beweegdrop Norg terugkijken op een geslaagde dag. ‘De sfeer was goed, de kinderen konden zich echt uitleven, het was een mooie herfstvakantie activiteit.’