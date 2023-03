Mega Workshopdag in de voorjaarsvakantie druk bezocht

NORG- In de voorjaarsvakantie konden kinderen uit groep 3 tot en met 8 een actieve dag beleven in de Brinkhof in Norg. Hier werd de jaarlijkse ‘Mega Workshopdag’ georganiseerd. Ieder jaar zorgt Beweegdorp Norg samen met Welzijn in Noordenveld voor een gevarieerde doe-dag. Kinderen konden zich in de ochtend en middag aanmelden voor drie activiteiten, die elk een half uur duurden. Er werd gesport, gebouwd, geknutseld, gebokst en nog veel meer.

Projectleider Afien Auwema kijkt tevreden terug op deze dag. ‘De opkomst was geweldig. Ongeveer 200 kinderen namen deel aan de ‘Mega Workshopdag’. Grote favoriet deze dag was het lasergamen.’ Laatstgenoemde activiteit vond plaats in de grote sporthal waar kinderen zich met lasergeweren konden verschuilen achter diverse attributen. Ieder jaar zorgt het Beweegdorp Norg naast terugkerende activiteiten ook voor nieuwe workshops. ‘Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met Jeugdtheater Garage TDI uit Assen. De kinderen konden hier onder andere leren mimespelen.’ Na tijd konden de deelnemers genieten van een broodje knakworst en een ijsco. ‘Het is altijd leuk om al die vermoeide maar tevreden rode gezichtjes te zien aan het eind van de dag. Een teken dat ze een leuke middag hebben beleefd.’ Aankomende zomervakantie organiseert Beweegdorp het jaarlijks terugkerende ‘Sport & Spel Festival’. Meer informatie is te vinden op www.welzijninnoordenveld.nl.