Meidenteams VV Roden zoeken versterking

‘Gezellige teams, maar zeker ook fanatiek’

RODEN – De meidenteams van VV Roden zoeken versterking voor het aankomende voetbalseizoen. Ondanks dat het meidenvoetbal – ook bij Roden – in de lift zit, lijkt de spoeling voor komend seizoen wat dun. En dus hoopt de vereniging zo tegen het einde van de zomer nog wat nieuwe krachten te mogen verwelkomen. Marianne Hagenauw, coördinator van het meiden- en vrouwenvoetbal bij VV Roden, vertelt.

‘Het gaat goed met het meidenvoetbal’, begint Hagenauw. ‘Maar zoals het ook bij de jongens gaat, krijgt de jeugd op latere leeftijd vaak minder tijd. Dat kan komen door school of door bijbaantjes, waardoor je niet iedere week weet hoeveel voetballers je hebt. Vandaar dat we nog op zoek zijn naar wat versterking.’

Ter illustratie: de meiden onder 17 (MO-17) beschikt over dertien spelers, terwijl de MO-19 over vijftien spelers beschikt. Genoeg om een elftal te formeren, maar aan de krappe kant over het gehele seizoen bezien. ‘Er zijn weinig voetballers die écht iedere week kunnen. Vandaar dat we nog wat versterking kunnen gebruiken.’

Dat geldt overigens niet alleen voor de twee oudste meidenteams. ‘Iedere voetballer, jongen of meisje, die zin heeft om mee te trainen, kan drie keer proefdraaien. Uiteraard is iedereen van harte welkom.’ Maar hier gaat het specifiek even over de oudere meiden. Hagenauw noemt beide teams gezellig, maar ook fanatiek. Zo komt de MO-17 uit in de eerste klasse. ‘Dat geeft aan dat de meiden er echt voor willen gaan, zonder de gezelligheid uit het oog te verliezen. Ook buiten het veld om gaan de meiden veel met elkaar om.’

En wie weet waartoe de VV Roden een opstapje kan zijn? Neem Britt Udink, tot voor kort nog speler van Roden en nu ontzettend goed bezig bij SC Heerenveen. ‘Een mooi voorbeeld inderdaad. Zij mag zelfs blijven bij Heerenveen, wat wel aangeeft hoe zij het daar doet.’

Inmiddels zijn de trainingen voor het komende seizoen alweer in volle gang. Marianne, die zelf op latere leeftijd begon, ziet hoe het enthousiasme weer als vanouds is. ‘We hebben dit jaar langer doorgetraind, tot juni. Je ziet dat iedereen alweer veel zin in het nieuwe seizoen heeft.’ De groeiende interesse voor het meidenvoetbal stemt Marianne tot tevredenheid. ‘Toen ik jonger was, deed ik aan atletiek. Het meidenvoetbal was nog niet zo ontwikkeld zoals het nu is. Het wordt veel serieuzer genomen en heeft een mooie plek binnen onze vereniging gekregen.’

Wie dus met het meidenvoetbal in aanraking wil komen, is van harte welkom om te komen proefdraaien bij trainingen. Aanmelden kan via Marianne Hagenauw, tel. 06-17864331.