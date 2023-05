Meint Veenstra vermaakt Eeners met liedjes, accordeon en trekzak

EEN – In dorpshuis De Schans vond afgelopen week een bijzonder optreden plaats. Op de allerlaatste woensdagmiddagactiviteit van de seniorensoos kwam Meint Veenstra met zijn accordeon en trekzak langs om enkele liedjes ten gehore te brengen. In het Drents, Fries, Nederlands en Gronings kwamen alle toppers langs en werd zachtjes meegezongen met Het Dorp van Wim Sonneveld en liedjes van Ede Staal. Speciale aandacht was er voor het lied over de Kapper van Een. Een lied over een waargebeurd verhaal over kapper Martinus van Rooien met zijn wonderrecept tegen kaalheid. Toen er geruchten de ronde deden dat het hierbij ging om kippenmest en de mensen hun geld terug wilden hebben, vluchtte hij het dorp uit. Alle aanwezigen herkenden de tijd van vroeger toen de kapper nog aan de Hoofdstraat in het dorp woonde. Het lied werd bedacht en opgevoerd tijdens een revue in het dorpshuis. Meint Veenstra herinnert zich dit moment nog goed. ‘De revue in Een was voor mij aanleiding om liedjes te gaan spelen.’ In het spel van Meint ontbrak uiteraard het Eener Volkslied niet. De eerste volgende soos is in september en dat zoals altijd op de laatste woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Welzijn in Noordenveld geeft met het buurtwerk ondersteuning aan de activiteit en doet dat samen met de vrijwilligers en het bestuur van het dorpshuis De Schans.