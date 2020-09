Meldingen laatste vier weken vervijfvoudigd

REGIO – Het aantal meldingen neemt sterk toe in vrijwel alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen. Het aantal meldingen is ruim vervijfvoudigd in vergelijking met vier weken geleden. Ook het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg fors. Op de IC intensive care neemt het aantal opnames eveneens sterk toe. Het percentage positieve tests van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties in afgelopen maand gestegen van 2,5% in de laatste week van augustus gestegen naar 7,4% in deze afgelopen week.

In de week van 23 tot en met 29 september meldden de GGD’en 19.326 personen die positief testten op COVID-19. Ruim 207.000 mensen hebben zich de afgelopen week laten testen in de GGD teststraten.

In de afgelopen week van 23 tot en met 29 september meldden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en 19.326 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Dit is ruim vijf keer meer dan de meldingen in de laatste week van augustus (3.588). De laatste weken zien we in vrijwel alle regio’s een snelle toename van het aantal meldingen bij de GGD’en (figuur 1) en van het percentage mensen met een positieve testuitslag in de teststraten. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. In alle leeftijdsgroepen vanaf 10 jaar is een sterke stijging zichtbaar in het aantal vastgestelde besmettingen. (Bron: RIVM)