Melissa Roelfsema exposeert in de Esrank

‘Ik maak realistische portrettekeningen van mensen en dieren.’

RODEN / PEIZE – Melissa Roelfsema heeft talent. De 22-jarige inwoonster van Roden exposeert een aantal van haar tekeningen in de wandelgangen van het wooncomplex De Esrank aan de Zr. Kleveringastraat in Peize. ‘Ik maak realistische portrettekeningen van mensen en dieren.’

Op de foto in De Krant zien we Melissa Roelfsema met een zelfportret. ‘Ik was hier 8 jaar oud en heb deze tekening onlangs gemaakt. Het liefst werk ik met een foto als voorbeeld. Ik werk met grafiet en houtskool. Grafiet is zacht materiaal waar ik heel fijn mee kan tekenen. Houtskool geeft donkere effecten en mijn verschillende soorten grafietpotloden geven lichtere en zachtere kleuren. Mijn tekeningen zijn zwart wit.’

Melissa Roelfsema woont sinds een jaar of vier in Roden. Dichterbij familie en dat bevalt haar prima. Melissa is geboren en getogen in Frankrijk waar zij 18 jaar heeft gewoond. In het zonnige zuiden van Frankrijk, in Auch om precies te zijn, werd haar talent al opgemerkt. ‘Altijd ben ik al creatief bezig geweest. Ik heb veel geleerd van mijn opa. Toen hij overleed heb ik hem beloofd om door te gaan met creatief bezig zijn. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van.’ Ook op school werden haar tekeningen gewaardeerd. Al op jonge leeftijd was er op school een expositie van haar werk te zien. ‘Een docent vertelde dat ik dit goed kon en dit moest blijven doorzetten. In het begin maakte ik vooral landschappen. Experimenten met olieverf, pastelkrijt en acryl. Grafiet kwam voor mij pas twee jaar geleden in beeld. Ik kreeg een doosje grafiet potloden met verschillende sterkten van een kunstenares. Ellen, begeleider van de woonvoorziening Gewoon Anders in Roden, stimuleert mij en geeft me tips.’

Ook Melissa woont bij Gewoon Anders. Dat is een beschermde woonplek die plaats biedt aan jongeren met onder andere autisme. Een woonplek waar jongeren zichzelf mogen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Melissa heeft autisme. ‘Ik loop vast in de maatschappij en heb daarvoor enige ondersteuning nodig. Ik werk 2 dagen in het Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. Op vrijdag ben ik aan het werk in Ons T Hoes. Dat is een dagbesteding in Peize met een koffie- en theeschenkerij naast de bakker in het dorp.’

Complimenten zijn er volop. ‘Het mooiste is als er mij verteld wordt dat de tekeningen net een foto is. Dat is ook waar ik naar streef. Het lijkt zo gemakkelijk, maar in elke tekening zit heel veel werk. Vooral besteed ik aandacht aan ogen. Ogen praten, dat is wat ik zie en naar voren wil brengen. Kleine details pak ik gemakkelijk op.’

De tekeningen van Melissa Roelfsema zijn te zien in de doorlopende expositieruimte van De Esrank. Net als alle andere kunstenaars uit het dorp zijn hier twee werken van haar te zien. Vrieso Rademaker uit Peize is hier de organisator van. ‘We geven iedereen de mogelijkheid om hier enkele maanden met een werkstuk te exposeren. Ik ben ontzettend blij met de inbreng van Melissa. Vooral jeugdigen kunstenaars roep ik op om ook eens contact op te nemen met ons. Er is onder jongeren veel talent dat gezien mag worden.’

Wie meer wil zien van de tekeningen van Melissa Roelfsema kan ook tijdens Kunstmonumenten Noordenveld terecht op zaterdag en zondag 29 en 30 april in Roderesch.