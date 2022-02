Melissa Smilda tekent artiestencontract

PEIZE – De Peizer zangeres Melissa Smilda kan haar geluk niet op. Afgelopen week ondertekende ze haar artiestencontract met ENRGY Music. De platenmaatschappij benaderde Smilda een tijdje geleden. Ze waren op zoek naar een ‘levensliedzangeres’. In de studio van Hans Albers in Hilversum mocht ze het speciaal voor haar geschreven nummer ‘Al heb ik jou niet voor mij alleen’ inzingen. De platenmaatschappij was onder de indruk van haar zangtalent en bood Smilda een contract aan. Melissa is erg gelukkig met haar kersverse contract. ‘ENRGY is één van de grootste partijen voor Nederlandse artiesten in Nederland’, weet de zangeres van het levenslied. ‘Mart Hoogkamer staat er ook onder contract en ook Frans Bauer heeft er gezeten.’ Het is de bedoeling dat het platenlabel nummers voor Smilda gaan schrijven. Ondertussen gaat het alweer lekker met de boekingen, vertelt ze. ‘Ik heb alweer heel wat optredens staan. Dat zullen er waarschijnlijk snel meer worden’, aldus de enthousiaste zangeres die onwijs trots is op haar nieuwe single. (Foto: NRGY Music.)