‘Men heeft vaak een ouderwets beeld van de scouting, maar het is vooral heel gezellig’

Jongste jeugd van harte welkom bij Scouting Mensinghe

RODEN – Iedere zaterdagochtend vormt het Mensingebos het decor voor de wekelijkse opkomst van de jongste leden van Scouting Mensinghe. De vereniging bestaat uit zo’n 230 leden, waarvan de allerjongste jeugd (in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 7 jaar) een klein onderdeel vormt. Karlijn Bakker is één van de begeleiders van die jongste groep, ook wel de Bevers geheten.

Ze groeide weliswaar op in Roden, maar voor Karlijn was de scoutinggroep vrij onbekend. Pas drie jaar terug kwam ze via een bekende in aanraking met de club. ‘Ze zochten een leider. Zelf heb ik nooit op scouting gezeten en ik had er een bepaald beeld van. Ik dacht vooral aan knopen leggen. Wel een onderdeel van de scouting, maar het is natuurlijk veel breder.’

Karlijn ging als leider van de jongste groep aan de gang. ‘Die zijn nog niet toe aan knopen leggen’, lacht ze. ‘We doen vooral veel spelletjes. Laatst hadden we een leuke Halloweenoptocht en verder doen we veel buitenactiviteiten. Spelletjes in het bos en, als het regent, knutselen. We houden het heel gevarieerd. Het moet voor de jongste jeugd vooral leuk zijn.’

De meeste kinderen die op scouting gaan, zijn al wat ouder. ‘Vaak gaan kinderen pas op scouting wanneer ze hun zwemdiploma hebben gehaald.’ Toch zou ze het toejuichen als kinderen al wat eerder beginnen met scouting. ‘Het is heel goed voor hun zelfvertrouwen’, weet Karlijn. ‘Bovendien hebben we een gezellige en leuke club. Je wordt geaccepteerd zoals je bent, dat is hier heel belangrijk.’

Wekelijks staan er vier of vijf leiders bij de Bevers. ‘Vrijwilligers zijn altijd welkom’, zegt Karlijn. ‘Net als veel verenigingen, kunnen we altijd handjes gebruiken. Ik denk dat men verrast is over hetgeen wat een scoutinggroep allemaal doet. Er heerst vaak nog een ouderwets beeld van scouting. Maar het is op de eerste plaats heel gezellig. Er zijn meerdere leiders die verder weg wonen. Dat zegt wel wat over de bereidheid om hier te komen.’

In verhouding is de jongste jeugd maar een kleine groep. Waar kinderen op hun vijfde of zesde beginnen met voetballen, stromen ze doorgaans later in bij scouting. ‘Maar ook voor de kinderen in die leeftijdscategorie is scouting hartstikke leuk’, zegt Karlijn.

Een standaard zaterdagochtend voor de Bevers bestaat uit het hijsen van de vlag, een gevarieerd programma en het afleggen van een bepaalde route in het bos. ‘Maar dat verandert natuurlijk iedere week’, zegt Karlijn, die ziet hoeveel plezier de kinderen er in hebben. ‘In dat opzicht had ik het als kind waarschijnlijk ook wel leuk gevonden. Ik hockeyde vroeger, ook leuk. Maar nu dit op mijn pad is gekomen, vind ik scouting ook prachtig.’

Vanaf maart lag de scouting op zaterdag een tijdje stil. ‘Dan mis je die saamhorigheid’, zegt Karlijn. ‘Gelukkig mogen we nu weer. De kampen blijven tot nu toe uit en dat is wel jammer. Voor mensen die op scouting zitten is dat vaak het leukste.’

Volgens begeleider wordt de scouting in Roden steeds bekender, maar is het ieder jaar weer een uitdaging om alle groepen gevuld te krijgen. Vandaar dat ze iedereen die geïnteresseerd is oproept om eens een kijkje te nemen op de website van Scouting Mensinghe (www.mensinghe.nl) of een kijkje te nemen op de Facebookpagina van de Bevers Mensinghe Roden.