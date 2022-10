MensA Roden is genomineerd voor het compliment van Drenthe

‘Als we winnen, is dat een mooie aanzet voor een mobiele keuken’

RODEN – De MensA in Roden is genomineerd voor het Compliment van Drenthe. Hiermee wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten. Als deze nominatie in een prijs wordt omgezet, levert dat 3000 euro op. Een bedrag waar Mary Dijkstra-Lutham wel raad mee weet. ‘Ik heb mijn zinnen gezet op een mobiele keuken, zodat we de MensA uit kunnen breiden en veel meer leuke dingen kunnen organiseren. Er zijn dan zoveel meer mogelijkheden!’

Maar het hoofddoel is om mensen aan het werk te zetten. ‘Ik heb zulke goede koks in mijn kennissenkring,’ roept de enthousiaste Roner uit, ‘Ik wil die mensen aan het werk zetten!’

Op de vraag wat de MensA is, antwoordt ze: ‘Vraag liever wat de MensA níet is? Zes jaar geleden nam ik de organisatie over van Jolet Dingen, maar ik was er vanaf het begin bij. De MensA wil mensen uit allerlei culturen met elkaar verbinden. En een heel mooie manier om mensen te verbinden is door middel van eten.’

Elke eerste en derde vrijdag van de maand kunnen mensen uit diverse culturen samen eten in de Scheepstraschool. ‘Iedereen mag aanschuiven. We hebben een harde vaste kern, maar die breid ik graag uit. Het moet een olievlek worden van ouderen en kwetsbare mensen, die samen met nieuwe mensen in contact komen. Weet je, het vraagt zo weinig qua inzet en we zitten altijd vol. Eten is de lijn van de samenleving. En hoe mooi is het om te proeven van gerechten uit andere culturen?’

Naast organisator van de MensA is Mary ook nog beheerder van de Dobbe in Roden. ‘Dat doe ik niet alleen hoor, maar samen met Anita. Hier hebben we trouwens ook grote plannen voor, maar dat geld hè? Ik zou het gebouw willen verduurzamen. En de entree aanpakken. En wat zou het mooi zijn als hier een keuken in zou zitten. Dan kunnen we hier eten. En ik wil nog veel meer leuke dingen organiseren. En kijk eens naar buiten! Zie je dat grasveld? Dat vráágt toch om een pluktuin?’

Het zindert in Mary’s hoofd van de plannen. Ze gaat nog even door: ‘Er zit zo veel potentie in dit gebouw. Zo hebben we de Vrolijke Noot opgericht, voor mensen die graag zingen en van muziek houden. Dat is een hecht en heel leuk groepje mensen geworden. En er kan hier nog veel meer. Als we maar wat meer geld zouden hebben. Je noemt ook WiN even hè? Zulke fantastische mensen werken daar. Daar zijn we natuurlijk een onderdeel van.’

Stemmen voor de MensA kan via deze link: d9.formdesk.com/provdrenthe/iksteun2022