MensA sluit af met Arabische barbecue

RODEN – De zomervakantie begint! Zoals gebruikelijk sluit De MensA Roden dan af met een Arabische barbecue. Komen ze normaal samen in de Scheepstraschool, vrijdag wordt uitgeweken naar trefpunt en activiteitencentrum De Dobbe aan de Koerskamp. ‘Met dít weer vandaag en zoveel aanmeldingen, de perfecte locatie’, aldus Mary Lutam, die sinds twee maanden beheerder is van De Dobbe.

Al sinds 2016 bereidt Mary samen met statushouders uit verschillende werelddelen maaltijden om deze met elkaar te delen. Twee keer per maand, elke 1e en 3e vrijdag van de maand, ontmoeten zij elkaar op een ongedwongen manier en delen ze de passie voor andere culturen en eetgewoontes. ‘Elkaars voedsel proberen en samen aan tafel gaan is de meest soepele manier om te integreren’, verduidelijkt Mary.

Waarom vandaag voor ‘t eerst in De Dobbe? ‘Kijk maar naar buiten, de kinderen hebben zoveel ruimte om te spelen.’ Bovendien is dit volgens Mary een fijne locatie met meer mogelijkheden. De afgelopen weken zijn er bij Mary al meerdere ideeën ontstaan. Waar ze bijvoorbeeld mee zit is dat iedereen nu op vakantie gaat. Maar níet haar doelgroep, de mensen op leeftijd, de statushouders en vluchtelingen. Voor hen zou ze deze locatie in de zomermaanden in willen zetten. Het plan ontstond in de bomenbuurt, daar waar veel mensen uit de doelgroep wonen en waar ook Mary woont. Haar buurjongen uit Eritrea, hij hielp vandaag met het sjouwen van stoelen, zag het wel zitten en had de plek voor het dartbord al uitgezocht. ‘Nee, geen feestjes, maar activiteiten afgebakend in tijd.’ Mary ziet het helemaal voor zich, een plek, juist ook in de zomermaanden waar iedereen elkaar kan ontmoeten. ‘M’n eerste actie zal dan ook zijn dat ik in de omgeving van het activiteitencentrum zal gaan flyeren om de bewoners rondom het centrum uit te nodigen voor een buurtbarbecue.’

Het vrijwilligershart van Mary spreekt. ‘Ach’, zegt ze, ‘dat heeft vast te maken met m’n achtergrond. Ik heb een zwak voor mensen die hier met niets naar toe komen. Ik wil ze iets bieden en met elkaar in verbinding brengen.’ Vandaag is hier de eerste stap gezet, maken de dames de spiesen klaar en draaien de mannen het vlees op de barbecue. Alles voor een gezellig en drukbezocht samenzijn.