MensA wint Vrijwilligersprijs. De Ongenode Gast was er -uiteraard- bij

Ongenode gast

Wat: Vrijwilligersfeest van Noordenveld

Wanneer: zaterdag 12 oktober

Hoe laat: 15:30 uur

RODEN – In De Pompstee te Roden stond afgelopen zaterdag het Vrijwilligersfeest van de gemeente Noordenveld op het programma. Dit feest vindt om het jaar plaats in de gemeente en is bedoeld om de vele vrijwilligers in de gemeente te eren. Daarbij vond ook de uitreiking van de Vrijwilligersprijs plaats. Een geldprijs van vijfhonderd euro voor een organisatie of instantie die zich – gerund door vrijwilligers – inzet voor de maatschappij. De Ongenode Gast nam een kijkje bij de festiviteiten.

Het is druk in Roden. Het vinden van een parkeerplek tegenover De Pompstee wordt hierdoor bemoeilijkt. Maar toch staat ‘de koets’ binnen enkele minuten geparkeerd. Even de kletsnatte Roner straat oversteken en we zien de rode loper ons tegemoet komen. Een mooi gebaar voor de vele vrijwilligers die hier vandaag zijn uitgenodigd. Waar meestal zij degene zijn die de rode loper uitleggen voor anderen, gebeurt dat nu eens voor henzelf.

Bij binnenkomst zien we – naast eigenaar Gerard Uiterwijk – direct Jos Sanders. De medewerker van de gemeente is nauw betrokken bij het Noordenveldse vrijwilligersleven. Terwijl de bandleden van Manouche Swing voor een lekker achtergrondmuziekje zorgen, doen de aanwezige vrijwilligers zich te goed aan lekker eten. De vrijwilligers zijn verdeeld over meerdere tafels, waaraan verscheidene vrijwilligersorganisaties zijn aangeschoven. Zo zien we een afvaardiging van Stichting Kunstmomenten, Spelweek Noordenveld en Kunstencentrum K38.

Ook aanwezig: burgemeester Klaas Smid. Hij opende het vrijwilligersfeest met een paar mooie woorden. Goed om te zien dat de zaal bomvol zat voor dit feest, waarbij de aanwezigen werden getrakteerd op een heerlijke High Tea. We zien Ronald Uilenberg van de Spelweek uiteraard. Ook Jofien Brink is er, evenals Leo van der Heiden, Iwe Hut en natuurlijk Alie Folkerts. Veel bekende namen dus. Mensen die je vaak tegenkomt omdat ze zo ontzettend veel organiseren.

Dan is het woord aan wethouder Kirsten Ipema. Zij heeft onder andere ‘vrijwilligers’ in haar portefeuille. Vandaar ook dat zij tot juryvoorzitter werd gebombardeerd voor het Vrijwilligersfeest. De overige leden waren onder andere Stella Vriezema, Harry Oolders en Miranda Stolze. Ipema, die eerder al in de jury zat voor de ‘Meer dan handen-prijs’, had liever niet deel uitgemaakt van de jury. ‘De laatste keer was de keuze zo moeilijk, dat ik besloot dit nooit meer te doen’, begint ze. ‘En nu sta ik hier weer.’ De wethouder kan er gelukkig om lachen. Juryvoorzitter is een eervolle taak, maar wel een verdomd moeilijke. Liefst 23 vrijwilligersorganisaties waren namelijk aangemeld voor de prijs.

Nog voor de prijs wordt uitgereikt, worden acht jonge vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit zijn Denise, Ilona, Renée, Bas, Ronald en Gary. Helaas afwezig; Lars en Ruben. Om aan te geven dat jonge vrijwilligers de toekomst hebben en hen te waarderen, worden alle jonge vrijwilligers even kort benoemd. Zij kregen daarbij massaal applaus vanuit de zaal.

Alvorens Ipema over gaat tot de prijsuitreiking, benadrukt ze nog even dat ‘eigenlijk iedereen in deze zaal een prijs verdient’. En toch kan er maar één de winnaar zijn. Anders had die vakjury een week eerder ook niet tezamen hoeven komen. Op een Europa League-avond welteverstaan. Tromgeroffel? Nee, dat niet. Maar er gaat wel een gespannen stilte door de zaal. Als blijkt dat MensA er met de prijs vandoor gaat, klinkt er een luide ‘yes’. Het initiatief, waarbij maandelijks zo’n dertig mensen tezamen komen om te eten met statushouders, kan in de gehele gemeente op sympathie rekenen. Een terechte winnaar derhalve, al had de keuze eveneens op één van de andere 22 organisaties kunnen vallen.

Een speech zit er niet in. Zoals het vrijwilligers betaamt, houden zij zich liever op de achtergrond. Geen plek in de spotlight. Een luid applaus krijgen ze wél. Dik verdiend ook.