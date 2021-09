‘Mensen komen vooral voor de gezelligheid, daar zijn we ons goed van bewust’

Volle bak inschrijvingen Kermiskoers

RODEN – Zaterdag 25 september wordt –ie verreden in het centrum van Roden: de Kermiskoers voor de elite heren. De verkapte Lus, want alleen een herenkoers, heeft al zo’n honderd inschrijvingen opgeleverd. En daarmee zit de allereerste Kermiskoers vol, vertelt Jacob Slenema die in de wielercommissie van Volksvermaken zit. Slenema is net als Volksvermakenvoorzitter Lammert Kalfsbeek blij dat de koers door kan gaan. ‘Eindelijk weer een beetje reuring, daar doen we het voor.’

Het idee voor de koers ontstond nadat bekend werd dat de scholen graag wel een parade wilden organiseren op zaterdagmiddag. Hoe mooi zou het zijn dat aansluitend, rond vier uur, een wielerkoers zou starten zodat het ook voor de horeca iets oplevert, bedachten de Volksvermakers. Dat lukte. ‘Een Lus willen we het niet noemen, de vijftigste editie staat op stapel’, zegt Jacob Slenema. Daarvoor hebben we een ander programma dan normaal gesproken. Bovendien wordt nu alleen de elite heren verreden. Een Kermiskoers is een bekende naam, en er is op dat moment kermis in het dorp. Dus dat lag het meeste voor de hand.’ Het ging hard met de inschrijvingen. De teller staat nu op honderd en daarmee zit de koers vol, zegt Slenema. ‘Normaal gesproken zitten we met de Lus op zo’n vijfenzeventig inschrijvingen op papier. Daarvan verschijnen er rond de zestig deelnemers aan de start. We hopen nu op een goeie tachtig renners. We hebben het geluk dat er geen andere koersen gereden worden op die dag. Veenendaal stond op het programma, maar die is geannuleerd. Voor de rest zijn er alleen wat clubkampioenwedstrijden.’

Extra prijzen

Aan de start van de Kermiskoers verschijnen onder andere Bodi del Grosso en Axel van der Tuuk, weet Slenema. Beide oud-winnaars. Del Grosso doet het goed op internationale koersen. En niet te vergeten onze lokale held Adne Koster, hij doet ook mee. Roden staat bekend om z’n enorme prijzenschema. Vanuit de KNWU wordt beperkt wat je aan premies mag doen. Naast de reguliere eindprijzen en premies hebben wij nog de supersprint met drie extra prijzen. En een vergoeding om de ronde van twintig euro. Dat maakt het extra aantrekkelijk. Roden is van oudsher een wielerdorp, al leefde dat vroeger nog meer dan nu’, zegt Slenema die zich de leuke anekdotes nog goed herinnert. ‘Toen ik nog bij de Nederlandse selectie speelde werd ik wel eens aangesproken: jij komt toch uit Roden? Met die kroeg en die lamp? Toen ging het er heel anders aan toe. De Lus was nog op vrijdag. Mannen als Lammert Huitema, Piet Pompstra en David Pots gingen ’s avonds op stap in Onder de Linden. En zaterdag reden ze gewoon de koers. Dat is nu ondenkbaar, dat gebeurt niet meer. Er heeft een gigantische professionaliseringsslag plaatsgevonden in de wielersport. Amateurs zijn elite geworden.’

Gezelligheid

Waar is veel plaatsen de koersen georganiseerd worden voor de sport, ligt dat in Roden anders. ‘Zeker, de Lus is een sportief evenement. Het grote verschil is dat mensen hier niet alleen voor de wielersport komen, maar vooral voor de gezelligheid. Daar zijn wij ons goed van bewust. Wij organiseren voor ons publiek. De meeste mensen gaan de laatste vijf, zes rondjes voor de finish bij het parcours kijken. Ze komen voor het sfeertje. Daarom is voor ons een goeie speaker belangrijk, iemand die het publiek meeneemt en niet alleen droge feitjes oplepelt.’ Dat er alleen een herenkoers verreden wordt, heeft alles te maken met het seizoen. Normaal gesproken staat de Lus in juli op het programma. ‘Het wordt veel sneller donker. Nog heel even hebben we gedacht aan een avondkoers met verlichting. Maar dat is voor de horeca niet leuk. We hebben daarom in goed overleg besloten om het bij één koers te houden.’

De Kermiskoers start rond 16:00 uur op de Brink. ‘We houden rekening met de veiligheid. Zo knijpen we de bocht voor het Wapen van Drenthe zodat mensen gemakkelijk naar de kermis kunnen lopen. Je moet er niet aandenken dat mensen overal oversteken en met vijftig kilometer per uur aangereden worden door een peloton dat aan komt stormen vanaf de Nieuweweg. Veiligheid staat voorop, daar is goed over na gedacht. Rond kwart voor zes is het klaar en gaan we over op de huldiging. Daarna volgt de parcoursopruiming. En we hopen natuurlijk dat mensen blijven hangen bij de horeca’, besluit Slenema die van plan is volgend jaar groot uit te pakken met de vijftigste editie van de Lus. ‘Dan gaan we er een extra groot feest van maken.’

Verkeersregelaars

Ook Lammert Kalfsbeek is blij dat de koers door kan gaan. ‘Eindelijk weer een beetje reuring, daar doen we het voor. Het zou mooi zijn dat de horeca er een muziekthema aanhangt. Zoals ze een keer eerder gedaan hebben met Kleintje Mokum. Al weten we niet wat er kan en mag, dat maakt het lastig. Maar daar doe je niks aan, het is wat het is. Tot die tijd gaan we gewoon door met wat we willen doen ’, zegt Kalfsbeek die naarstig op zoek is naar verkeersregelaars. ‘Die poule wordt minder. We zitten echt te springen om verkeersregelaars. Wie geïnteresseerd is kan een mailtje sturen naar info@volksvermaken.nl. En ze mogen mij ook bellen: 06-22411487’

Onzeker

De koers mag, zoals de zaken er nu voorstaan, doorgaan. Maar of dat geldt voor de hele Rodermarktfeestweek, is nog maar zeer de vraag. Het optimisme van burgemeester Klaas Smid van voor de zomervakantie is inmiddels aardig bekoeld, laat hij weten aan de Krant. ‘Op dit moment speelt er grote onduidelijkheid. We hebben te maken met de landelijke situatie. De mogelijke stappen voor versoepelingen tijdens de persconferentie van 17 september zijn met potlood geschreven, zoals Rutte het verwoorde. We hebben het allemaal kunnen zien. Veel dingen die gezegd zijn, werden toch weer teruggedraaid. Het is uitermate onzeker op dit moment. Dat maakt het erg ingewikkeld. Voor de vakantie waren de geluiden positief: de vaccinaties namen toe en het aantal besmettingen nam af. Ook zou de anderhalve meter maatregel op korte termijn losgelaten kunnen worden werd verteld. Dan maak je je geen zorgen over de Rodermarkt. Dat optimisme is er nu wel af. De besmettingen nemen toe en verwacht wordt dat de druk op de ic’s toeneemt. Daar ligt ook het zwaarste punt, de angst voor overbelasting is groot. De Rodermarkt is in de week van 24 september. Een week daarvoor is er pas duidelijkheid. Heel eerlijk gezegd denk ik dat er weinig versoepelingen zullen plaatsvinden’, zegt Smid die het niet uit te leggen vindt waarom een Formule 1 wel mag en een festival niet. ‘Dat vind ik onbegrijpelijk. Waarom mag een artiest niet in de Ziggodome staan en mogen we wel met z’n allen naar het voetbalstadion? Dat is lastig te verklaren. Het is de komende tijd aftasten hoe de vlag erbij hangt. Maar ze moeten niet te lang wachten met duidelijkheid.’