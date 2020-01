“Mensen kopen een kaartje om ons te zien voetballen, dat moeten we ons realiseren”

Roden maakt zich op voor de wedstrijd van het jaar

RODEN –Op het Roder sportpark staat aankomende zondag namelijk de beladen derby in de eerste klasse F tussen promovendus VV Roden en VV Gomos op het programma. Rodenspits Enrico Wardenier scoorde twee jaar geleden tweemaal en ging als matchwinner van het veld. De doelpuntenmachine van de ‘witzwarten’ kijkt erg uit naar de clash: “Een derby is een wedstrijd op zich. Voor ons telt momenteel alleen de winst. Daarnaast leeft deze wedstrijd in het dorp altijd heel erg. Zelfs als je er nog niet mee bezig bent, word je er wel aan herinnerd. ‘Zondag Gomos hè’, hoor je dan op straat. Daar geniet ik altijd wel van.”

Toch is Wardenier er niet gerust op. Onlangs kruisten beide ploegen de degens tijdens het Leekster Voetbalgala: “Je merkt dan dat Gomos altijd 125% geeft. Wij hebben nog wel eens de instelling dat we het op 70% wel kunnen, maar daar zijn we dit seizoen al een aantal keer nat mee gegaan. We moeten wat dat betreft iets meer van de instelling van Gomos hebben.” Het thuisvoordeel is in ieder geval voor de ploeg uit Roden. Bij de laatste ontmoeting tussen de rivalen stonden er ongeveer duizend man langs de lijn. Iets waar zijn team volgens Wardenier rekening mee moet houden: “We moeten ons realiseren dat al deze mensen een kaartje kopen en dus geld betalen om ons te zien voetballen. Daarbij moet zoveel publiek motiverend werken. Ik vind het persoonlijk altijd heel erg mooi als er veel mensen staan te kijken, maar het kan ook een bepaalde druk met zich mee brengen.”

De spits staat momenteel op een doelpuntenaantal van zes en is tevreden als hij dit jaar vijftien doelpunten maakt. “Het klassenverschil tussen de eerste en tweede klasse is er wel degelijk, daarom heb ik deze doelstelling voor mezelf gesteld. Een voordeel voor ons is dat mijn collega voorin Robin van der Tuin er dit seizoen al negen heeft gemaakt dit seizoen.” Wardenier verwacht een kleine overwinning voor zijn ploeg in de derby tegen Gomos, maar wat zou hij doen als hij bij een brilstand op het scorebord samen met Van der Tuin op de keeper afgaat? “Dan leg ik hem af, want dan weet ik zeker dat het een doelpunt wordt. Het maakt mij niet uit wie er scoort. Als we maar winnen!”

Zjn trainer Harry Zwiers is het eens met zijn aanvalsleider. Al vijf jaar is hij de hoofdtrainer van Roden en in die periode heeft hij meerdere derby’s meegemaakt: “Het zijn altijd speciale wedstrijden tegen Gomos. Zij hebben natuurlijk een jaar langer ervaring in de eerste klasse en hebben wellicht een bredere selectie, maar dat maakt in deze wedstrijd niet veel uit. Het gaat er altijd hard aan toe en de jongens kennen elkaar. Ik hoop vooral op een leuke wedstrijd. We zullen niet veel voor elkaar onder doen en de vorm van de dag zal bepalen wie er als winnaar van het veld stapt. Wij gaan in ieder geval volle bak.”

Gomos-trainer Martin Drent staat voor zijn eerste Roden – Gomos en heeft er zin in: “Ik heb begrepen dat dit een soort Ajax – Feyenoord is. Meestal gebeuren in deze wedstrijden bijzondere dingen. Ik merk ook dat de wedstrijd heel erg leeft onder onze supporters en spelers. Uit mijn ervaring in derby’s tussen bijvoorbeeld Groningen en Heerenveen is echter dat de verwachtingen altijd hooggespannen zijn, maar dat het duel zelf tegenvalt. Daarom hoop ik vooral op een mooie wedstrijd. Een spektakel, maar geen slachtpartij en daarvoor is discipline nodig. Ik denk dat dat wel goed zit bij mijn team. Daarnaast willen wij altijd met mooi, aanvallend voetbal de punten pakken. Daar staan we voor en gaan we voor. Vooral tegen Roden.”