‘Mensen vermaken met een grapje of een grolletje’

Billie Turf Tocht op de tocht

ZEVENHUIZEN – Vanaf 1 maart is het weer zo ver. De inschrijvingen voor de Billie Turf Tocht gaan dan weer open. ‘Dit wordt de laatste Billie Turf Tocht’, vertelt Foktje Dijk van de organisatie. ‘Helaas zijn er geen opvolgers voor de organisatie, maar ik heb er alle vertrouwen in dat er weer genoeg nieuwe leuke dingen op ons pad zullen komen’.

Inmiddels wordt dit alweer de 15e editie van de tocht. ‘Het is een bekende wandeltocht die vol staat met muziek en entertainment’, vertelt Dijk. ‘De afgelopen twee jaar zijn de tochten vanwege corona niet door gegaan’. Maar dit jaar gaat de organisatie weer flink aan de bak. Het is een tocht van 10, 20, 30 of 40 kilometer. ‘De maximale hoeveelheid deelnemers die wij kunnen accepteren zijn 1700 man. Het moet natuurlijk qua parkeren en stopplekken wel mogelijk blijven. Al zouden we graag nog meer mensen hebben verwelkomt natuurlijk’. Gelukkig heeft het organisatieteam altijd een stuk of honderd vrijwilligers die met liefde de wandeltocht helpen te verzorgen. ‘We hebben zelfs mensen van over de 90 jaar die elk jaar weer helpen met stempelen bij de 40 kilometer tocht. Het is leuk om te zien hoe die ook altijd een praatje hebben met de vaste kern’.

De tocht is vernoemd naar een bekend beeld dat in Zevenhuizen werd geplaatst toen het haar 350-jarig bestaan mocht vieren. Daarnaast zijn de stripfiguren Billie en Bessie Turf zelf ook natuurlijk aanwezig om de deelnemers een appeltje mee te geven. ‘Tijdens de route komen de wandelaars dan op verschillende plekken entertainment tegen, zoals theater of muziek. We proberen het altijd een beetje af te wisselen. Mensen te vermaken met een grapje en een grolletje. De lokale toneelvereniging De Heidebloem is jaarlijks aanwezig. En we hebben natuurlijk onze prachtige muziekband die al vanaf het eerste uur bij de finish staan’.

Elk jaar verzint de organisatie weer nieuwe routes en proberen ze te variëren. ‘Voor veel gezinnen is de tocht toch echt een dagje uit. Er komen dan ook zoveel verschillende soorten mensen op af. Van gezinnen tot vriendengroepen tot echte fanatiekelingen die met de 40 kilometer tocht de Nijmeegse Vierdaagse alvast in de benen willen krijgen. Ze komen overal vandaan, sommigen staan er zelfs voor op de camping. Zo zie je elk jaar de vaste kern terug, maar ook altijd weer nieuwe gezichten’, aldus Dijk.

Opgeven voor de tocht kan dus vanaf 1 maart. De entreeprijs is €5,00. Opgeven kan via de website: www.billieturftocht.nl of door te bellen naar Foktje Dijk zelf: 0594631007 of naar Petra van de organisatie: 0594632433