‘Mensen zijn verzekerd van verse, eerlijke producten, gewassen worden hier niet bespoten’

Klaas Visser, werkmeester De Eerste Wijk

Werkmeester. Een mooiere titel kun je bijna niet bedenken toch? Klaas Visser is al vijfentwintig jaar in dienst bij justitie in Veenhuizen. Samen met zes collega’s bestiert hij momenteel de (moes)tuinen van de gevangenisboerderij. De Eerste Wijk is begonnen met het telen van prei. In hoogtijjaren werd er driehonderd ton prei verbouwd. Daarnaast lag er een grote moestuin waar groente geteeld werd, voornamelijk bestemd voor gedetineerden in de Veenhuizer gevangenissen. De grootschalige teelt stopte toen Bankenbosch dicht ging. Ieder jaar werd het steeds een beetje minder. Er werd niet meer geïnvesteerd, weet Klaas. Dat veranderde vorig jaar september toen bedrijfsleiders Rika Schuiling en Peter Scholten het roer overnamen. Verschillende gewassen zijn, vers van het land, te verkrijgen via Veenhuizerboeren.nl.

Het bruist weer op De Eerste Wijk tot grote vreugde van Klaas Visser. Hij stuurt dagelijks groepen aan die in de tuinen werken. Taakstraffers, gedetineerden die het laatste deel van hun straf uitzitten, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, deelnemers van een dagbesteding en asielzoekers zorgen ervoor dat de tuinen vrij blijven van onkruid en dat gewassen gezaaid en geoogst worden. Op 100 hectare land wordt naast de traditionele groente onder andere prei, hop, graan en suikerbieten verbouwd. ‘Best een beetje gek, want ik ben de eerste in deze serie die geen zelfstandige ondernemer is’, zegt Klaas Visser een tikkeltje bescheiden. Hij is geen man van de voorgrond. Ondanks dat neemt Klaas ons mee voor een rondleiding op ‘zijn boerderij.’ Met zes collega’s stuurt Klaas groepen aan die op verschillende plekken op de boerderij werken. Naast de agrarische tak is er ook nog de kwekerij waar zo’n drie honderd verschillende plantensoorten worden gekweekt. ‘Ieder van ons heeft zijn eigen taak en stuurt z’n eigen groep aan. De meeste mensen komen hier om 8 uur aan en werken tot half 5. Deelnemers uit de COA’s halen we op. Het is een bijzondere mix. Veel asielzoekers spreken Arabisch, dat is handen- en voetenwerk. Een gesprek voeren lukt niet, voordoen wel. Momenteel werken studenten aan bordjes waarop afbeeldingen staan zodat voor iedereen duidelijk is hoe iets moet.’ Onlangs is één statushouder in vaste dienst genomen. ‘Dat is Mohammed. Hij doet het zó goed, dat hij mag blijven. Inmiddels woont hij met zijn gezin in Roden. Mohammed werkt graag in de moestuin maar zit nu tijdelijk in het groen. Het is zó druk met onderhoud van de privétuinen, dat hij even bij moet springen.’

Naast de agrarische tak en de kwekerij is onderhoud van het groen is ook een taak van de eerste Wijk. ‘Dat is ontstaan halverwege de jaren negentig, toen Den Haag besloot dat gedetineerden moesten werken. Daarvoor was dit een Domeinenboerderij. We zijn begonnen met prei: er werd een preibedrijf opgericht waar 28 gedetineerden werkten. Op jaarbasis produceerden we driehonderdduizend kilo prei op zeventien hectare. Dat is nu fors minder, tegenwoordig ligt dat tussen de honderd en de honderdtwintig ton op drie hectare. Ook hadden we hier een grote moestuin met particuliere verkoop op woensdagmiddag. In 2000 was alles weg. Bankenbosch ging dicht en er werd niet meer geïnvesteerd’, vertelt de werkmeester die het allemaal zelf meemaakte. ‘Dat veranderde toen Rika en Peter hier kwamen. Rika zat vol ideeën. Ik dacht: er is al zo vaak iets geroepen, eerst maar eens zien. Toch lukte het haar om de Eerste Wijk een nieuw leven in te blazen. Ik heb groot respect voor haar optimisme. Ze heeft een enorm netwerk, dat heeft gezorgd voor werknemers. En het doel is heel goed: alle mensen kunnen hier werken. Al kun je bijna niets, het wordt altijd gewaardeerd. Je werkt hier naar vermogen.’

Veenhuizer Boeren

Om te laten zien wat er zoal groeit op de Veenhuizer grond, neemt Klaas ons mee naar de tuinen. De boerenkool is bijna klaar om van het land te halen. Dat het gewas eerst nachtvorst nodig heeft voor een optimale smaak is allang achterhaald, weet Klaas. Verder te vinden op het land: andijvie, knolselderij, spruiten, broccoli, spekbonen, snijbonen en vier soorten sla. Van die laatste doen vooral de lollo rosso en de frisée het goed. ‘Piepers & Paupers haalt hier iedere week wel sla en we leveren onze producten veel aan restaurants die graag werken met lokale producten. Het grootste deel gaat naar de keukens van de gevangenissen en naar het COA in Assen, mensen daar zijn er stapelgek op. Een klein deel gaat naar de Veenhuizer Boeren. Een goed initiatief. We hebben het allemaal over het milieu. Veel gewassen komen uit het buitenland. Hoe ze daar omgaan met gewasbestrijding weten we niet. Alle groente die we hier telen worden niet bespoten. Via Veenhuizer Boeren zijn mensen verzekerd van verse, eerlijke producten. Vroeger had je seizoensgroente: uien, boerenkool, spruiten, boontjes. Als we het hier niet hebben, halen we het uit landen als Afrika. We zijn gewend om altijd alles te kunnen eten.’

Tot slot moet Klaas nog even iets laten zien. De trots van de Eerste Wijk: de hopvelden. Op de landerijen achter de boerderij worden zeven verschillende rassen hop verbouwd, waaronder Cascada en Goldings. In de loods voorop het terrein worden de ranken geoogst met een speciale hopoogstmachine. De geurige groene bolletjes worden verkocht aan verschillende kleine bierbrouwerijen door heel Nederland. Ook de maallustbiertjes worden gebrouwen van hop uit Veenhuizen. Deze week wordt de hop van het land gehaald. Hoe dat er aan toegaat, is te zien op het filmpje op de Facebookpagina van de Krant.