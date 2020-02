‘Mensinge voelt als tweede huis’

Henk Wieringa restaureert meubels havezate

RODEN – Vakmanschap is meesterschap. Als vooraanstaand restaurateur zorgt Henk Wieringa ervoor dat de meubels in museum havezate Mensinge in Roden er tip top uitzien. ‘Antieke meubels zijn kwetsbaar en hebben regelmatig onderhoud nodig’, zegt hij. Henk Wieringa vertelt graag over zijn vak en de restauratie van meubels tijdens de restauratorendag op Mensinge op zondag 9 februari.

In zijn werkplaats in Wehe den Hoorn heeft Henk al veel meubilair van Mensinge gerestaureerd. ‘De boulletafel en het boulekastje in de Heerenkamer, de dekenkist in de gang, verschillende stoelen… er is al veel uit Mensinge door mijn handen gegaan’, lacht Henk. Sinds 1969 werkt hij als restaurator van meubelen in het bedrijf dat van vader op zoon is overgegaan. Hij heeft zich ontwikkeld tot de meest vooraanstaande specialist in het noorden als het gaat om de restauratie van fineer, intarsia, marquetterie en boulle. Oude inlegtechnieken waarbij met verschillende houtsoorten, messing, paarlemoer en schildpad, prachtige versieringen in bijvoorbeeld tafelbladen werden aangebracht. ‘Die boelentafel was voor mij een hele uitdaging. Een kwetsbaar voorwerp, gemaakt van verschillende materialen. Als je ermee aan het werk gaat laten de materialen los… een heel geduldig werk ook. Ik ben met de restauratie verscheidene weken bezig geweest. Dit vind ik ook het leuke van mijn vak: iets dat soms eigenlijk niets meer is zo repareren en restaureren dat het nog jaren meegaat. Die afwisseling… je weet nooit wat je hier binnen krijgt in de werkplaats. Ik kreeg laatst een speeltafel, die volgens de eigenaar zo naar het grof vuil kon. Ik heb toen aangegeven dat de tafel gerestaureerd kan worden. Dat geeft mij een enorme kick als je de tafel teruggeeft aan een hele blije eigenaar.’

Restauratorendag

Door zijn veelzijdigheid heeft Henk een grote naamsbekendheid opgebouwd. Hij is werkzaam voor opdrachtgevers door het gehele land. Daarnaast vindt hij het bijzonder leuk om weer aanwezig te zijn op de restauratorendag in Mensinge. ‘Sinds het begin ben ik erbij. Mijn vrouw gaat dan mee. Ik vind het bijzonder leuk om mensen en collega’s te ontmoeten en over mijn vak te praten. Door de restauratie van meubels heb ik een bijzondere binding met de havezate gekregen. Het voelt inmiddels voor mij en mijn vrouw als een tweede huis…’ De restauratorendag vindt plaats op zondag 9 februari van 13.00 tot 16.30 uur. Naast meubelrestaurateur Henk Wieringa komen er ook meester-ambachtslieden op het gebied van onder andere goud- en zilverwerk, verftechnieken, porselein en aardewerk, poppen, geweren en metalen objecten naar de havezate, evenals de bekende Groningse taxateur Geert Ziengs. Hij staat staat bekend om zijn gedegen kennis en grote ervaring op het gebied van porselein, meubilair, schilderijen, klokken en curiosa.