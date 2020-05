RODEN – Een kleine maand na de brand bij het Mensingebos, lijkt de natuur aldaar zich alweer te herstellen. Het groen komt alweer mooi door bij het Mensingebos, waardoor er goede hoop op een volledig herstel is. Dat het gebied nog even tijd nodig heeft om helemaal van de brand te herstellen, is echter wel duidelijk. Laten we hopen op een spoedig herstel!