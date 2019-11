Mensingebos centraal bij Spokentocht

RODEN – Voor de jeugd van 13 + wordt er op zaterdagavond 30 november een spokentocht georganiseerd. Het thema is ‘It’s a Live’ en alle enge, spookachtige en griezelige momenten in het Mensingebos zullen rondom dit thema worden opgezet. Alle griezelmomenten hebben een horrorfilm als uitgangspunt. Wie kent niet de titels als Bloody Mary, IT en Walking Dead. Maximaal kunnen 120 deelnemers meedoen en er wordt vertrokken in 12 groepen van 10 deelnemers. Individueel opgegeven kan en natuurlijk ook als groepje. De kosten zijn € 5 per persoon inclusief een kom lekkere warme soep na afloop. De doelgroep is 13+ en ouders kunnen natuurlijk ook gewoon meelopen.

Silke Vrielink, Ronald Uilenberg en Sanne Buijs (foto) hebben hiertoe het initiatief genomen. Dit doen zij samen met Erik van der Heide van Welzijn in Noordenveld en Astrid Nijboer. Deze laatste is voorzitster van Spelweek Noordenveld en in die hoedanigheid is ook Ronald Uilenberg betrokken bij de organisatie. Hij vertelt de geschiedenis: ‘Erik van der Heide en ik troffen elkaar voor de zomer en dachten, we moeten iets gaan organiseren voor de jeugd in Roden en omstreken. Vanuit de spelweek organisatie kreeg ik signalen dat er voor de oudere jeugd niets te doen was in het dorp. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er voldoende aanbod, daarna is dat steeds minder het geval. Erik van der Heide kreeg dezelfde signalen. Toen hebben we gezamenlijk deze activiteit bedacht en ons voornemen is om nu in ieder geval elk kwartaal iets te organiseren voor de jongeren.’

Silke Vrielink en Sanne Buijs zitten in het tweede jaar van de Hanze Hogeschool en lopen dit jaar stage bij WiN. ‘Het vertrekpunt is 30 november vanaf Trefpunt Scheepstra aan de Schoolstraat in Roden,’ zegt Sanne Buijs. ‘Daar kun je je ook opgeven. Gewoon even binnenlopen bij WiN. Opgeven kan ook via internet, kijk dan op www.spelweeknoordenveld.nl. ‘ Dat het griezelig wordt staat vast. ‘Astrid Nijboer is een ervaringsdeskundige op dit gebied en we maken graag gebruik van haar diensten,’ laat Silke Vrielink weten. ‘Een tipje van de sluier: Er komt een enge kerkhofzetting en er zijn meer dan 10 echte schrikmomenten. Je moet sterk in je schoenen staan om deze spokentocht mee te maken. Ik zou zeggen, gewoon doen, trek je stoute schoenen aan en geef je op.’