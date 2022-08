Mensinghe Singers klaar voor nieuw muzikaal seizoen

RODEN – Na een mooie zomer gaat gemengd koor de Mensinghe Singers op 23 augustus weer van start. De Mensinghe Singers is een actief, vierstemmig koor met ongeveer veertig leden uit Roden en omgeving. Het repertoire is zeer gevarieerd van evergreens, lichtklassieke tot hedendaagse liedjes. Het koor staat onder leiding van Emile de Jonge die op een enthousiaste wijze samen met ons de liedjes instudeert. Daarnaast krijgt het koor maandelijks ondersteuning van pianiste Ellen Wynia, tevens vaste begeleider bij optredens en concerten. De laatste oefenavond van de maand belooft altijd veel gezelligheid, want het koor is wel ambitieus maar een goede sfeer is minstens zo belangrijk, aldus de leden. Het koor repeteert op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het restaurant van de Noorderkroon, Noorderkroon 100 in Roden. Benieuwd naar de Mensinghe Singers? Kom eens langs op een repetitieavond! Meezingen mag. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Het koor werkt met bladmuziek en daarom is enige zangervaring een pre. Meer informatie is te vinden op: www.mensinghesingers.nl, of even een belletje met voorzitter Margriet Neven, tel. 06-40055962. (Foto: Alet Huttinga)