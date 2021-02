Messcherpe ijzers met dank aan Geert de Vries en Jan Dijkhuizen!

RODEN – Schaatspret achter de schermen was er ook! De vrienden Geert de Vries en Jan Dijkhuizen hebben samen in een week tijd zo’n 800 paar schaatsen voorzien van scherpe ijzers. Al meer dan vijftig jaar slijpen de mannen samen schaatsen. Ooit begonnen in een schuur achter Het Wapen van Drenthe, nu doen ze dat achter in de zaak van De Vries XL aan de Gedempte Haven in Roden. U ziet het: nog steeds hebben ze er ontzettend veel lol in! Bekijk ook het filmpje op de website en Facebookpagina van de Krant.