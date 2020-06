Met 15 nieuwe coronadoden staat het totaal op 6005 sterfgevallen

REGIO – Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 15 nieuwe meldingen binnengekregen van personen die zijn overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal coronadoden in Nederland op 6005. Bijna de helft van de mensen die zijn overleden aan corona, woonde in een verpleeghuis, meldt RTL Nieuws. Het gaat om zo’n 2750 bewoners.Daarnaast zijn er 11 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren waren dat er 12, woensdag 9 en dinsdag 6. In totaal zijn er nu 11.782 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.Het totaalaantal vastgestelde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 210 naar 47.152.