Met de businessclub in Mo’s Café

RODEN – Het Groningse Donar speelde afgelopen week een alles of niets wedstrijd tegen het Belgische Spirou Basket. Een wedstrijd voor de FIBA Europe Cup (zeg maar de Europa League van het basketbal) moest gewonnen worden door de Groningers. Enkele Rodense bofkonten hadden kaarten voor dit cruciale duel. Met de businessclub van de Jaarbeurs Roden gingen zij per touringcar naar Groningen. Maar daarvoor waren er soep en broodjes voor de aanwezigen. De Ongenode Gast zwaaide het gezelschap uit.

Het is donker en nat in Roden, maar vanuit Mo’s Café klinkt muziek. De kroeg aan de Heerestraat is vandaag het vertrekpunt voor de businessclub van de Jaarbeurs. Sponsoren die tot deze club worden gerekend, kunnen jaarlijks op een tweetal uitjes rekenen buiten de Rodermarkt om. Een ideetje dat zo’n vier jaar geleden in het leven werd geroepen, om trouwe sponsoren wat extra’s te kunnen bieden. Inmiddels telt de club zo’n 45 leden. Vandaag staat voor hen dus een ‘excursie’ naar het Martiniplaza op het menu. En dan ook nog eens naar een wedstrijd van Europese statuur.

De Ongenode Gast trekt het portier van Mo’s Café open en heeft direct alle ogen op zich gericht. Lucas Schoonbeek was immers net begonnen aan een welkomstwoordje. Na een korte onderbreking en een ‘ook welkom’ vervolgt hij zijn verhaal. De planning. Straks, om twintig voor zes, komt de bus voorrijden. Dan vertrekt men richting Martiniplaza alwaar er drankjes wachten. Maar eerst: soep en broodjes. ‘Voor vragen’, zegt Lucas, ‘kunnen jullie bij mij terecht. Voor de makkelijke vragen tenminste, de moeilijke vragen kunnen jullie aan Bert Rijks stellen.’

Het is voor de aanwezigen het moment om een glas in te laten schenken. Dat doet ook Bertjan Stadman, die zojuist binnen is komen wandelen. Jeanet past op de winkel, terwijl Bertjan een wijntje laat inschenken en ondertussen wat vertelt over de opkomst van het non-alcoholische segment. Hetgeen bardame Monique Roossien inschenkt, valt echter niet onder non-alcoholisch te scharen. ‘Dat is toch een beetje alsof je de peper en zout uit je drankje haalt’, vindt Bertjan.

In Mo’s Café zien we een aantal bekende gezichten. Jeroen Bezu – met nieuwe bril – bijvoorbeeld. Maar ook Ard Vrielink, ieder jaar nauw betrokken bij de Avondvierdaagse Roden, is er. Ook Kina Bathoorn, verantwoordelijk voor de standwerving van de Jaarbeurs, is er bij. Zij drinkt een wit wijntje met Alida Zwerver. Laatstgenoemde komt regelmatig bij Donar. Zoals (bijna) altijd wordt zij vergezeld door Jan Dirk Zwerver, eveneens basketballiefhebber.

Even verderop zien we Ed Goos en ook Lex van Huffelen. Herman Smits valt op met een feloranje jas. Het is, kortom, druk in Mo’s Café. De Businessclub leeft, dat moge duidelijk zijn. Niet zo verwonderlijk dat Rob Damkat en Lucas Schoonbeek tevreden om zich heen kijken. Bij de groentesoep is het dringen geblazen en ook de broodjes nemen gretig aftrek. Op een lege maag basketbal kijken: dat kan natuurlijk niet!

Wanneer het twintig voor zes is, vertrekt de stoet richting Groningen. Aldaar werd het gezelschap opgewacht door Henk Emmens, de man van de commercie van Donar. ‘We hebben een leuke avond gehad’, laat Lucas na tijd weten. ‘Het werd door de leden ook goed ontvangen. Wel jammer van de uitslag.’ Donar verloor uiteindelijk met 65-78 van de Belgen. ‘Dat had niet gehoeven, want ze stonden nog met vijftien punten voor.’

Al met al dus een geslaagde activiteit van de businessclub. ‘Voor ondernemers is het interessant om toe te treden tot de businessclub, omdat ze tijdens de Rodermarkt volledige aandacht krijgen via de LED-schermen. Ook zijn de bijeenkomsten een mooie manier om te netwerken’, zegt Lucas, die tot slot nog een compliment wil maken richting Mo’s Café. ‘Het was perfect geregeld. Uitstekende soep ook.’

Wat: bijeenkomst businessclub Jaarbeurs Roden

Wanneer: woensdag 27 november

Hoe laat: 17:00 uur