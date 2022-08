Met de Juf op pad!

RODEN – Een prachtig aangeklede juf uit vroegere tijd neemt belangstellenden tijdens een uur durende wandeling mee naar het Roden van toen. De verhalen die ze vertelt gaan over de gebouwen en huizen rond de kerk van Roden. Wat voor functie hadden ze en wat voor interessants is er nu nog over te vertellen. En de vroegere bewoners komen ook aan bod: mensen als dokter Pieters en de bewoners van de havezate Mensinge. Ook komen we verschillende beelden en kunstwerken tegen op de route zoals Ot en Sien, Hindericus Scheepstra en het Vasalis-monument. Om de kosten hoef je het niet te laten. Volwassenen betalen 7,50 euro en kinderen 1,00 euro. Dit is inclusief wandeling met gids, koffie/thee/ranja met iets lekkers. Ook bezichtiging van het Scheepstra Kabinet en de Scheepstraschool is bij de prijs inbegrepen. Voor de kinderen zijn er creatieve activiteiten. Zij mogen de route meelopen maar ook onder begeleiding bij het kabinet blijven spelen. Reserveren is gewenst via nummer 06 467 914 10 of reserveringen@scheepstrakabinet.nl.