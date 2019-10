RODEN – Alle kinderen van de Hoeksteen in Roden keken met grote ogen naar hun leerkrachten die verkleed en met koffers het thema Reis Mee van de Kinderboekenweek naar voren brachten. Koffers werden uitgepakt en door kinderen gecheckt: zat alles erin om op reis te gaan? Ja, en natuurlijk ook een heerlijk boek om te lezen. Lezen op school of in de schoolbibliotheek is leuk, maar lezen thuis, op de bank, in bed en tijdens de vakantie is dat ook. Alle groepen kregen een nieuw voorleesboek aangeboden om in dat boek naar andere landen te reizen zoals met Superjuffie naar de jungle.

Wethouder Kirsten Ipema werd door directeur Trienke Bosma als stewardess ontvangen, alle kinderen deden de riemen om en vertrokken met de wethouder op boekenreis. ‘Lezen jullie wel eens voor aan jullie ouders of broertje of zusje’, vroeg de wethouder. En ja, er gingen heel wat vingers omhoog. De wethouder las vervolgens voor uit de Boekenberg. Over Lukas die geen vliegtuig nodig heeft omdat een boek en zijn fantasie hem overal naar toe brengen. Lukas leest uiteindelijk zoveel boeken dat hij op de stapel boven de wolken uittorent. Hoe komt hij weer naar beneden, was de vraag. Daar hadden de kinderen wel ideeën over.

Daarna lazen de vrijwilligers van Hoera en de bibliotheekouders nog voor aan groepjes kinderen uit groep 3 die door een stewardess van Hoera werden geholpen bij hun reis. De kinderen van nieuwkomers met hun vriendjes werden voorgelezen uit eigen verhalen en in hun eigen taal door hun ouders. Daarna lazen de kinderen in het Nederlands voor aan hun ouders

In oktober gaat het project Hoera, Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij, weer van start. Vrijwilligers helpen op school, in de schoolbibliotheek en bij kinderen thuis met het zoeken, voorlezen van boeken. Interesse om mee te helpen? Laat het Tineke weten t.oliemans-hilberts@biblionetdrenthe.nl.