Met een gerust gevoel naar het Mondzorgcentrum in Leek

Mondzorgcentrum Leek

LEEK – Zes weken lang ging het Mondzorgcentrum in Leek dicht. Inmiddels draait men weer op volle toeren, om de klanten zoveel mogelijk op hun wenken te bedienen. ‘Als tandartspraktijk zijn we natuurlijk altijd al bezig met hygiëne’, onderstreept Erik Jan Hommes. De tandarts neemt ons mee op tournee door het fraaie gebouw.

Het desinfectiemiddel bij de voordeur laat niets aan de verbeelding over: wie het mondzorgcentrum betreedt, heeft zich aan de richtlijnen te houden. Die richtlijnen staan overigens keurig op de deur aangegeven. Ook de wachtruimte binnen is aangepakt. Stoelen staan op afstand van elkaar en er ligt geen speelgoed of leesvoer. ‘We hebben de wachtruimte zo clean mogelijk ingericht’, zegt Hommes hierover. ‘We hebben een compleet afneembare en veilige wachtruimte. Verder staat er plexiglas op de balie.’

De mondzorgpraktijk houdt verder rekening met de bestrijding van het virus tijdens de behandelingen. ‘We plannen meer tijd tussen de behandelingen, zodat we alles na tijd kunnen desinfecteren’, zegt Hommes. Heel nieuw is die situatie eigenlijk niet. ‘In de behandelkamer doen we eigenlijk niet veel anders dan gewoonlijk. En we gebruikten altijd al mondkapjes en handschoenen.’

‘We zijn gewend om ons aan strikte richtlijnen te houden. Ik durf te stellen dat wij in onze tandartspraktijk zo goed als geen kans hebben op besmetting. Dat komt voornamelijk omdat we heel streng zijn bij de deur. We kijken streng wie we wél en niet mogen toelaten. Dat is sneu voor mensen met hooikoorts, maar met een loopneus kom je er simpelweg niet in. Wij vinden dat iedereen die hier komt volledig veilig moet zijn. Met looplijnen hoeven we niet te werken, omdat we een vrij grote praktijk hebben. 1,5 meter afstand bewaren is voor onze bezoekers geen probleem.’

Dat de tandartspraktijk zes weken heeft moeten sluiten, stemde Hommes niet vrolijk. ‘Maar ik ben blij dat we weer aan het werk kunnen. En ik besef me ondertussen goed dat er sectoren zijn die veel harder geraakt worden. In dat opzicht hebben wij weinig te klagen.’ De onzekerheid over het weer openstellen van de tandartsen vond Hommes veel vervelender. ‘Er is lange tijd onzekerheid geweest. Dat werd veroorzaakt door de voorzitter van onze beroepsvereniging, die claimde dat wij dicht moesten, terwijl de minister president aangaf dat we nooit dicht hadden gehoeven.

Klanten zijn volgens Hommes niet echt bang om naar de praktijk te komen. ‘Integendeel: de meesten baalden juist ontzettend dat ze een tijd lang niet konden komen. Men gaat er vanuit dat wij als praktijk alles op orde hebben en dat hebben we gelukkig ook. Er zijn maar een paar mensen die écht niet durfden, maar dat komt steeds minder voor.

Momenteel draait de tandartspraktijk op tachtig procent om alle richtlijnen te kunnen handhaven. De snel groeiende praktijk in de Leekster wijk Oostindie opent binnenkort een nieuwe behandelkamer. ‘Dat zouden we al voor de crisis doen. We zijn nu met de inrichting hiervan bezig.’ Hommes hoopt vooral dat de klanten met een gerust en veilig gevoel weer naar de praktijk komen. ‘We ontvangen ze met open armen!’

Mondzorg Leek. Adres: Hyacint 1, 9351 ZX Leek. Tel: 0594 580 779, e-mail: info@mondzorgleek.nl.