Met een sim only abonnement zit je niet jaren vast aan een provider

Een sim only abonnement sluit je af wanneer je een goede mobiele telefoon hebt en geen abonnement wilt met een telefoon erbij. Met een sim only abonnement kun je bellen en internetten precies zoals met een abonnement met telefoon. Je betaalt alléén voor de kosten van het bellen en internetten én niet meer voor een extra toestel. Je ontvangt dan ook alléén een nieuwe simkaart! Zeker voor ondernemers is sim only zakelijk ideaal omdat een mobiel telefoontoestel toch wel een paar jaar mee kan. Daarnaast is een sim only abonnement een stuk goedkoper! Daarbij komt ook nog dat een ondernemer de BTW mag aftrekken. Je kunt als ondernemer de sim only abonnementen van je collega’s en/of werknemers eenvoudig beheren met een app. Willen jij en je collega’s ook goed bereikbaar zijn tegen een zo laag mogelijk tarief kies dan voor een zakelijk sim only abonnement.

Het verschil tussen zakelijke sim only en particuliere sim only

Tussen zakelijke sim only en particuliere sim only is eigenlijk geen verschil. Je kunt elk abonnement dat je voor particulieren afsluit ook afsluiten als een zakelijke sim only. Je kunt ook een zakelijk sim only abonnement afsluiten dat maandelijks opzegbaar is. Dat kan niet bij een particuliere sim only. De factuur is voorzien van de naam van het bedrijf, de kosten per sim only kaart, het totaal, én het BTW bedrag. Je kunt met een zakelijke sim only meerdere nummers beheren via bijvoorbeeld via de Mijn Symio App. Zo kun je van al je collega’s en/of werknemers al het verbruik en de kosten checken. Ideaal voor een goed en makkelijk overzicht van jullie telefoonkosten. Heb je inmiddels de nieuwste smart telefoon dan kun je ook kiezen voor een zakelijke sim only met e-sim.

Het verschil tussen prepaid en sim only

Het verschil tussen sim only en prepaid is met name het abonnement. Bij een prepaid telefoonkaart koop je vooraf beltegoed en/of internetdata. Dit tegoed wordt gezet op een simkaart die je in je eigen telefoon moet stoppen. Wanneer je tegoed op is kun je niet meer bellen of internetten. Hierdoor kun je ook nooit boven je zogeheten bundel uitkomen. Een prepaidkaart kun je opwaarderen wanneer je zelf wilt via een telefoonwinkel of via internet met een speciale app. Het voordeel van een prepaid kaart:

Je weet wat je uitgeeft

Je komt nooit voor onverwachte uitgaven te staan

Je hebt de keuze uit diverse internetbundels.

Met een sim only abonnement koop je een maandelijks tegoed voor minimaal een jaar. Je kunt met een sim only abonnement wél over je bundel gaan maar kunt aangeven ook dat je hiervoor gewaarschuwd wilt worden!

Wat is eSIM?

Bij de nieuwste smartphones is de eSIM, een digitale simkaart, ingebouwd. Je hoeft bij deze nieuwste smartphones geen fysieke sim kaart meer te plaatsen. Je kunt door middel van eSIM meerdere telefoonnummers op één telefoon beheren. Zo hoef je voor je zakelijke sim only kaart géén ander telefoontoestel meer te hebben én je hoeft nooit meer een simkaart te vervangen.