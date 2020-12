Liesbeth Bloemendal: ‘kunst komt van binnenuit’

PEEST – Liesbeth Bloemendal schildert, maakt beelden van brons, borduurt, schrijft gedichten en kinderverhalen. Daarnaast kun je bij haar terecht voor kunstzinnige coaching, zowel individueel als in groepsverband. Veelzijdig dus en wie woning en atelier binnenloopt ziet de verscheidenheid aan kunstobjecten aan zich voorbij trekken. Veel variatie in uitingen in een prachtige landelijke omgeving.

De in Peest woonachtige Liesbeth Bloemendal is eigenlijk al haar hele leven bezig met kunst. ‘Als kind tekende en knutselde ik al graag. Ik wist al snel dat dit bij mij hoorde. Dit kriebelde. Ik heb een lerarenopleiding gericht op tekenen gedaan en voor de klas gestaan in het middelbaar onderwijs en de school in Roderesch. Ook heb ik veel cursussen gevolgd om mij te bekwamen in diverse andere technieken. Ik ben in Emmen geboren en via Heerde op de Veluwe terecht gekomen in het Norgse. Zo’n 8 jaar geleden heb ik mijn baan in het onderwijs opgezegd en heb ik mij meer toegelegd op kunst en het geven van kunstzinnige coaching.

Liesbeth Bloemendal is een idealistisch mens. Betrokkenheid is er bij de samenleving en samen met partner Pieter Wittenberg is zij actief in Shower Power. Een project om douchefaciliteiten te bouwen voor vluchtelingen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. ‘Met elkaar ervoor zorgen dat we het allemaal een beetje mooier krijgen. Ik voel dat steeds sterker. Wij hebben twee zonen, Niels en Joost. Joost is vijf jaar geleden op 19-jarige leeftijd verongelukt. Ons leven stond stil. Langzamerhand klim ik uit dit dal en begin weer te schilderen, beelden te maken en te schrijven. Kijk, dit beeld waar ik bij sta op de foto, geeft mij als moederfiguur weer waarbij ik een engel een zoen geef. Het helpt en geeft kracht om kunst, gedachten en verhalen met elkaar te verbinden.’

Een boeiend project vond plaats bij De Samenwerkingsschool De Schans in Een. Christelijk en openbaar onderwijs gingen samen in 1 school en via hoofd van de school Nicole Schölvink kreeg Liesbeth Bloemendal de opdracht om middels een kunstwerk kinderen en leerkrachten met elkaar te verbinden. ‘Ik heb daar met de kinderen gesproken over vriendschappen en vriendelijk zijn tegen elkaar. Wat komt er op je pad en hoe zoek je met elkaar de verbinding en samenwerking. Rondom dat thema is een kunstwerk van ons allen gemaakt dat nu in de hal van het schoolgebouw hangt.’

Naast het huis in Peest staat een grote loods waarbij het achterste gedeelte dienst doet als atelier en cursusruimte voor bijeenkomsten waarbij kunst en bezinning centraal staat. Hier worden groepen ontvangen waar over allerlei vraagstukken wordt nagedacht. De omliggende natuur is hierbij een welkome mogelijkheid voor een wandeling, meditatie of yoga. ‘Het gaat niet alleen om wat je maakt, het gaat bij kunstzinnige coaching ook vooral om het inzicht dat je ervaart, je ontdekkingen en opgedane ervaringen waarvan je wil leren. Zo gaat dat ook in mijn eigen kunst, dat komt van binnenuit. Er ontstaat iets dat ik van tevoren niet heb bedacht. Gek genoeg ervaar ik dat al het gemaakte een afspiegeling is van mijn binnenwereld. Op dit moment schrijf ik kinderverhalen en ook hier ervaar hetzelfde gevoel. Het is mijn basis, ik doe mijn ogen dicht en dan komt dat wat ik wil creëren als vanzelf.’