‘Met elkaar kunnen we zorginstellingen op maat verder helpen’

Uitgelicht – K&K Zorgadvies







ZEVENHUIZEN – K&K Zorgadvies in Zevenhuizen biedt zorgondernemers een luisterend oor, goed advies en maatwerk. Het bedrijf van Jolanda Kiesbrink regelt alle juridische, administratieve en organisatorische zaken, die veel zorgondernemers als een blok aan het been ervaren. Samen met Ineke van der Ent Braat, Tietia Bijzitter en Rosalie Meijer kijkt Jolanda bij verschillende zorgorganisaties naar de mogelijkheden binnen hun bedrijfsvoering. Op deze manier bieden ze passende oplossingen voor hun vragen en problemen.



K&K Zorgadvies bedient kleine zorginstellingen op de vele verschillende facetten van bedrijfsvoering. “Wij hebben de kwaliteiten in huis om de zorginstellingen te helpen op het gebied van factureren, het voorbereiden van de HKZ-certificering, het aanvragen en inzetten van de juiste indicatie voor de cliënt bij gemeenten of het doorlopen van een aanbestedingsprocedure”, vertelt Jolanda. “Onze medewerkers hebben ieder hun eigen expertise en daarmee hebben we een veelzijdig team”. Ineke vult aan: “Als een klant ons inschakelt, kijken we allereerst wat er nodig is. We brengen het bedrijf volledig in kaart en doorlopen samen het traject om een plan op maat te ontwikkelen. Per organisatie kijken we naar wat er nodig is om een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering te hebben”.



K&K Zorgadvies werkt samen met vele verschillende partijen. Daardoor zijn de lijntjes kort en kunnen de medewerkers snel handelen. “Daar ligt ook onze kracht. Met elkaar kunnen we de klant op maat verder helpen. Tevens zijn communicatie en laagdrempeligheid twee kernwoorden binnen ons bedrijf. We communiceren altijd duidelijk en helder naar onze klanten en we zijn gewoon onszelf”, aldus Jolanda. Sinds februari van dit jaar ondersteunt K&K Zorgadvies tevens en orthodontisten. Een branche die verschilt ten opzichte van andere zorginstellingen. “Omdat ik een verleden heb in de tandheelkunde, hebben we ook dit weer opgepakt”, vertelt Ineke. “Binnen de tandheelkunde is het opzetten van kwaliteitssystemen een andere tak van sport. Vanuit mijn ervaring kunnen wij ook dit soort instellingen op maat bedienen”.



Dagelijks doen de medewerkers van K&K Zorgadvies er alles aan om de klant zo goed mogelijk te helpen. Dat levert ook mooie resultaten op. “Het is prachtig om te zien dat een klein bedrijf met onze hulp ook daadwerkelijk groeit. Het is mooi dat wij op deze manier bij kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zorginstellingen”, aldus de medewerkers.



K&K Zorgadvies, Kokswijk 29 Zevenhuizen. Informatie: www.kenk-zorgadvies.nl. Website: info@kenk-zorgadvies.nl. Telefoon: 0594-514078.