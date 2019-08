Met het rubber door het zand tijdens wielerklassieker Slag om Norg

NORG – Wie zal dit jaar over de verharde en onverharde wegen van Drenthe zegevieren? Dat zal zondag 11 augustus duidelijk worden wanneer de Slag om Norg, het jaarlijkse wielerspektakel van Drenthe weer van start gaat. Na voorgaande succesvolle jaren rekent de organisatie ook deze editie weer op een mooie wielerdag. De Slag, een keiharde en onverbiddelijke koers van 187 kilometer over deels onverhard wegdek heeft ook dit jaar weer een mooi rennersveld aan de startlijn. Dat de renners niet alleen over verharde wegen rijden, maar ook over onverharde paden, geeft een extra dimensie aan de koers: het onverharde wegdek zorgt namelijk regelmatig voor lekke banden, wat de race tot aan de finishlijn spannend houdt.

“Het is werkelijk een schitterende koers, en de enige koers in Nederland waar op onverharde wegen gereden wordt. Het komt dus aan op techniek, op kracht, maar ook op een stukje heroïek, en dat maakt het ook een prachtige wedstrijd om te zien,” aldus Marco Bos van de organisatie. “De ploegen zijn altijd erg enthousiast over de koers, en de renners vaak nog enthousiaster. Doordat er een stuk onverhard is, kunnen de rijders zelf het verschil maken en is er altijd veel spektakel: lekke banden en glij- en valpartijen zijn heel normaal. Je moet er wat extra voor kunnen, en dat maakt het leuk.”

De Slag om Norg is in korte tijd snel uitgegroeid tot een van de spannendste wielerevenementen in België en Nederland. Met 187 renners uit zestien verschillende ploegen verschijnt er dit jaar een gevarieerd deelnemersveld aan de start. “Het is altijd lastig om renners te strikken, agenda’s zitten overvol en ploegen hebben vaak allerlei belangen overal. Maar het is ons gelukt om een mooi veld samen te stellen. Onder de renners hebben we veel toppers van internationaal niveau. Bij het opstellen van het rennersveld gaat het ons vooral om de kwaliteit van de renners, niet om hoeveel we er kunnen strikken.”

Onder de zestien ploegen is Roompot-Charles, waarvoor onder andere Stijn Steels, Elmar Reinders en Jan-Willem van Schip, winnaar van de Slag van vorig jaar, van start zullen gaan. Ook Corendon-Circus, een andere Nederlandse ploeg, komt met zijn renners naar Drenthe om daar verhard en onverhard te bedwingen.

Acht jaar geleden was de eerste editie van de Slag om Norg, naar voorbeeld van het Italiaanse wielerfestijn Strade Bianche. Waar de Italiaanse grote broer van de Slag over verharde en onverharde wegen door Toscaanse landschappen voert, blijft de route van de slag dit jaar, in tegenstelling tot sommige vorige jaren, volledig binnen de provinciegrenzen.

Na de start rijdt het peloton eerst de zuidelijke lus van het parkoers om Assen heen, om vervolgens aan de noordelijke lus te beginnen, die door Roden en Peize voert. Daarna rijden de mannen nog vijf plaatselijke ronden over de Marke’s van Norg en Peest om de race vervolgens na 187 slopende kilometers te finishen op de Bring in Norg.

De eerste editie van de wielerronde in Norg werd gewonnen door Mike Teunissen, die dit jaar de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef. Vorig jaar kwam Jan Willem van Schip van de Roompot-Nederlandse Loterij-ploeg als eerste over de finish. “Als je kijkt naar onze erelijst, dan zie je dat veel renners die de Slag winnen, later hele mooie dingen gaan doen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de winnaar van de eerste editie: die werd gewonnen door Mike Teunissen, die dit jaar de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk won,” zegt Bos trots.

Voor mensen die de renners willen komen bewonderen, zijn er door de organisatie een aantal busjes beschikbaar gesteld die de hele dag mensen naar de mooiste gravelstroken van het parkoers brengen. Die bussen zullen de hele middag beschikbaar zijn.

“Weer of geen weer, het wordt sowieso een mooie sportdag. Het zou natuurlijk toch het mooiste zijn als we mooi weer hebben, dan zijn de gravelwegen het zwaarste, en dat maakt het toch wat heroïscher. Hoe droger hoe beter, ook voor de toeschouwers natuurlijk. Mooi weer zou het helemaal afmaken.”

De laatste twee uur van de Slag om Norg zijn vanaf 15.00 uur live te volgen via Podium TV (Ziggo kanaal 35).

Website: www.slagomnorg.nl. Tijd: 11 augustus, 12.00 – 16.45 uur