Ongenode Gast

PEIZE – De Ongenode Gast had stiekem gehoopt dat hij in mei 2020 een feestje kon meevieren in Peize. Het eerste team van de voetbalvereniging stond er uitstekend voor in de derde klasse, waardoor promotie zeker reëel was. Dat het kampioenschap er dit jaar (hoogstwaarschijnlijk) niet meer komt, doet pijn. Maar het deed de Ongenode Gast goed om te zien dat er weer gevoetbald wordt bij Peize. Op het sportpark van de blauwhemden trof hij geen kampioensfeestje, maar wel een voetbalfeestje aan.

‘Met links de bal afrollen’, ‘afstand houden!’, ‘hou de bal dichtbij je’. Het is onmiskenbaar de stem van Henk Veenhof die over het terrein galmt. Het voetbaldier in hart en nieren keerde twee jaar geleden terug bij zijn geliefde VV Peize. Binnenkort maakt hij de overstap naar HSC uit Sappemeer, maar hij zal bij de club uit Noord-Drenthe betrokken blijven. Veenhof, die vrijwel dagelijks op het veld staat, heeft namelijk zijn eigen voetbalschool. En dus geeft hij onder andere op de woensdagmiddag techniektraining. ‘Goed bezig Max’, zegt hij tevreden, wanneer één van de pupillen de bal vlotjes terughaalt en meeneemt. De jongens en meiden die op deze woensdag deelnemen aan de training, zijn verdeeld in twee groepen. Training geven volgens de richtlijnen van het RIVM wil best, zo zegt Veenhof. ‘Het scheelt dat iedereen hier onder de 12 jaar is. Ze mogen dus partij spelen en in duel komen. Wat niet mag: op de grond spugen en onnodig aan elkaar zitten. En als ze naar de wc zijn geweest, moeten wij alles desinfecteren en erop toezien dat iedereen grondig zijn handen wast.’

Ook met het eerste van Peize is Veenhof weer begonnen. ‘Deze dinsdag. Met de senioren blijkt het best lastig, want je kunt geen partij of positiespel spelen. En juist die oefeningen waarbij je elkaar fysiek treft, zijn leidend tijdens de trainingen.’ Dat beaamt Ronald van Biessum, jeugdtrainer bij Peize en op woensdag hulptrainer van Henk. ‘Ik geef de Onder 17 training. Je ziet dat de écht leuke dingen om te doen, nu onmogelijk zijn. Dat is best lastig. Ik verwacht wel dat we de komende tijd kunnen blijven trainen, want er is genoeg oefenstof. Maar het is minder leuk dan anders.’

De jeugd op deze woensdagmiddag heeft daar dus geen last van. Terwijl Ramon voordoet hoe je moet afkappen, zijn Tom en Twan met elkaar in duel voor een bal. Het gaat er fanatiek aan toe, iets wat onder Veenhofs leiding haast een garantie is.

Overigens zijn het niet alleen jongens die meedoen aan de techniektraining. Er zitten ook twee meiden bij, die beiden over een leuke techniek beschikken. Toby en Melle zijn inmiddels in een mooi duel verwikkeld bij het afronden van Ronald. De jeugdtrainer van Peize schreeuwt zo af en toe de ballen bijna het doel in. Mooi om te zien.

Veenhof, die inmiddels de jeugd zover heeft gekregen om sprintwedstrijdjes te laten doen, ziet het geheel tevreden aan. De kinderen hebben genoeg energie na weken van stilzitten. Ondertussen blikt de ervaren hoofdtrainer alvast even vooruit. Want hoe gaat het straks verder met de niet afgeronde competitie? ‘Ik heb goede hoop dat Peize nog gaat promoveren’, klinkt het stellig. ‘Er gaan best veel teams van de zondag naar de zaterdag, waardoor er hopelijk plaats is voor Peize in de tweede klasse.’ Hij vervolgt: ‘Bij HSC gaan we half augustus weer beginnen met trainen. Zoals het er nu uitziet kunnen we pas in oktober, ná de herfstvakantie, weer voor de competitie gaan voetballen. Tja, dat zou best laat zijn. Maar wie weet, als het virus zich blijft stabiliseren, kunnen we al eerder aan de bak.’ We helpen het Veenhof hopen. De wens is de vader van de gedachte.

Wat: techniektrainingen voor jeugd bij Peize

Wanneer: woensdag 13 mei

Hoe laat: 14:30 uur