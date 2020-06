‘Met onze steun worden koffieboeren koffieondernemers’

Koffie met een verhaal: ‘steun voor boeren uit Tanzania’

TOLBERT – Al vijf jaar woont de uit Tanzania afkomstige Dorothy in Nederland. Als docente aan een universiteit in haar thuisland, verwachtte ze hier aan de slag te kunnen in het onderwijs. Dat bleek lastiger dan gedacht. De frustratie hierover heeft ze kunnen ombuigen tot iets positiefs: koffie uit haar thuisland. Door arabica koffie van de voet van de Kilimanjaro te importeren en in Nederland te branden tot haar eigen koffie, steunt ze de boeren in haar thuisland. ‘We hopen met onze financiële steun toekomstige boeren te kunnen helpen’, zegt echtgenoot Harro Boekhold. ‘Ons doel is dat zij straks koffieondernemer zijn, in plaats van koffieboer. Opdat zij een eerlijkere prijs voor hun koffie krijgen.’

Het begon allemaal jaren geleden. Harro, werkzaam in de toerismesector, kwam in Tanzania terecht. ‘Met toeristen brachten we een bezoek aan de koffieboeren in de Kilimanjaro-regio’, zegt hij. ‘Wij noemen ze overigens koffieboeren, maar zo zien zij het zelf niet. Ze verbouwen bijvoorbeeld ook bananen. Het is een heel duurzaam systeem. Hoe dan ook: de toeristen waren onder de indruk van de manier waarop koffiebonen worden geoogst. De toeristen hielpen mee en vonden het zo prachtig, dat ze wilden blijven overnachten. Zo is er een camping ontwikkeld. De boeren waren verbaasd: gaan die mensen ons nou echt ons helpen met de oogst en betalen ze daar ook nog voor? Ondertussen verdubbelde het inkomen van veel boeren aldaar. Het was een win-win situatie.’

In Tanzania leerde Harro Dorothy kennen. ‘We trouwden en woonden drie jaar lang aan de voet van de Kilimanjaro. We hebben tegen de boeren aldaar altijd gezegd: “wij brengen jullie koffie naar Nederland.” Dat bleek nog een hele klus, want de koffie is zo in trek dat veel van de bonen al voor de oogst geclaimd zijn. In Engeland is het bijvoorbeeld razend populair.’ Dat de koffie in Nederland nog niet bekend was, verbaasde Dorothy. ‘De vruchtbare grond van de Kilimanjaro levert goede koffie op. Dat moet men in Nederland ook leren kennen!’

Eenmaal terug in Nederland deed het duo er alles aan om de koffie naar Nederland te krijgen. En dat is nu gelukt. ‘Een jaar geleden kwam het op gang’, zegt Dorothy, die de band met haar thuisregio nog sterk voelt. Vandaar dat een deel van de opbrengst van de koffie naar een weesschool in Tanzania gaat. ‘Ik ken de problemen en de boeren. Ik weet wat helpt. Door geld direct over te maken aan de weesschool, weten wij dat het goed terecht komt’, zegt Dorothy.

De kinderen van de weesschool krijgen een technische opleiding, die hen leert hoe ze van koffieboer naar koffieondernemer gaan. ‘De jeugd ziet nu nog niet zoveel in koffie’, zegt Harro. ‘Dat heeft er onder meer mee te maken dat ze vaak geen eerlijke prijs voor de koffie krijgen. Er moet een professionele structuur ontstaan, wil je dat in goede banen leiden. Die school leert hen dat. Daarom maken wij geld rechtstreeks over aan de school.’

Het belangrijkste aan de koffie is dat het verhaal van de boeren in Tanzania wordt verteld, zo vinden Dorothy en Harro. ‘Daarom gaan we ook niet met alle horeca in zee. We verkopen onze koffie bijvoorbeeld aan Barnie’s in Leek. We zijn geen grote importeurs en we hoeven niet rijk te worden van de koffie. Het gaat om het verhaal. Als grotere horeca zich aandient, zal dat altijd de vraag blijven: in hoeverre zijn zij geïnteresseerd in het verhaal en het uitdragen ervan?’

‘Bewust geen Fairtrade’

Dorothy’s koffie heeft bewust geen Fairtrade-label. ‘Ik ken de methodiek van Fairtrade en ik zag met eigen ogen dat het in de praktijk niet werkt’, zegt Harro. ‘Er blijft heel veel geld onderweg hangen, waardoor de boeren vaak alsnog niet krijgen waar ze recht op hebben. Ik heb jarenlang gezien hoe het ging en ben gedesillusioneerd gestopt. Het Fairtrade-logo zegt mij niet zoveel. Voor mensen die het zien staan is het een gevoel. Zij willen voelen dat ze iets goed doen. Ik zeg niet dat het een slecht systeem is, maar het gaat niet zoals beloofd. Daarom doen wij dit op onze manier.’