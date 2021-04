Met plezier hardlopen bij Loopgroep Veenhuizen

VEENHUIZEN – Sinds een aantal weken trainen de hardlopers van Loopgroep Veenhuizen weer op donderdagavonden. Tijdens een reguliere training staat interval centraal, aangevuld met gerichte oefeningen en loopscholing. Ook werd zaterdag 3 april de jaarlijkse Pittige Paastraining georganiseerd, waarbij hardlopen en verschillende krachtoefeningen werden afgewisseld. Door dit soort trainingen worden deelnemers betere hardlopers en lopen zij met meer plezier.

Wie geïnteresseerd is kan twee keer gratis meetrainen. Loopgroep Veenhuizen is toegankelijk voor hardlopers die een half uur of 5 kilometer aaneengesloten hardlopen. Meer informatie is te verkrijgen door te mailen naar info@loopgroepveenhuizen.nl of te bellen/appen met Annie Fabriek op 06-46160465.

Foto: Marcel Ruiter