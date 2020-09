‘Met z’n allen aan een muziekstuk werken, mooier wordt het niet’

Henk Boer geeft het dirigeerstokje over

RODEN – Een mooi moment bij Het Akkoord vorige week dinsdag. Daar gaf dirigent Henk Boer na zeven jaar het dirigeerstokje over aan Petra Rodenboog. Sinds 2013 is het ledental van de Muziekvereniging Noordenveld over de kop gegaan. Dat is niet in de laatste plaats de verdienste van dirigent Boer, die met meer dan een halve eeuw aan muziekervaring zijn ziel en zaligheid in de muziek en de vereniging heeft gelegd. Nu moet hij even pas op de plaats maken, zo voelt hij. ‘Maar muziek blijft de rode draad in mijn leven. Dat zal nooit overgaan.’

Acht jaar was Henk Boer toen hij zijn muzikale carrière startte. Hij begon bij cmv Wilhelmina in Zuidhorn, maar kreeg vooral thuis muziek met de paplepel ingegoten. ‘De eerste lessen kreeg ik van mijn opa’, zegt Henk. ‘Van de zes leden van ons gezin, speelden er vijf muziek. Bij familiebijeenkomsten werd er ook altijd muziek gespeeld. Dan hadden we gewoon een heel orkest met een man of twintig. Bij iedere gelegenheid maakten we muziek, dat hoorde er nou eenmaal bij. Het gaf een bepaalde verbondenheid.’

Henk was een jaar of acht toen hij als dirigent voor de leeuwen werd gegooid. Het jeugdorkest had hij al begeleid, maar toen de dirigent van de topshowband ziek werd, vond de leider van de band dat Henk dat ook wel moest kunnen. ‘Negentien jaar was ik. Het ging prima en beviel goed. Ik besloot maar eens een opleiding te gaan volgen gericht op dirigeren. Ik heb altijd een prachtige tijd gehad binnen de muziek, en heb bij veel orkesten gespeeld en gedirigeerd. Met showbands ben ik half Europa doorgereisd, met Concordia Zevenhuizen vielen we in de prijzen op het Wereldmuziekconcours en ik maakte nog een twaalfdaagse muziekreis door Polen mee. Dat zijn allemaal hoogtepunten die je niet vergeet.’

Nog zo’n hoogtepunt: het Bevrijdingsconcert in Leek. ‘Er zaten vierhonderd man in de zaal. Voor de pauze kregen wij een staande ovatie. Een halfuur lang vielen alle puzzelstukjes perfect in elkaar. Dat geeft zo’n heerlijk gevoel. Geluk dwing je af, maar mensen moeten het ook willen. Als je muziek maakt, wil je samen een topprestatie leveren. Dat kan niet op de automatische piloot.’

Het is juist de samenwerking tussen de muzikanten en die saamhorigheid, die voor Henk de muziek zo bijzonder maakt. ‘Ik heb wel eens gehad dat we begonnen met een nieuw stuk en dat ik dacht: dit is los zand, hoe gaan we dit er met elkaar in krijgen? Na twee, drie weken zie je dan toch dat het gaat lopen. Door veel te oefenen, krijgt het orkest zo’n stuk onder de knie. Dat is een prachtige wisselwerking. Als het eenmaal loopt, is het prachtig. Dat je met z’n allen aan een muziekstuk werkt en dat je het echt samendoet; mooier wordt het niet.’

Door de jaren heen hadden muziekverenigingen het soms moeilijk. ‘Het belangrijkst voor een vereniging is de aanwas van jeugd’, zegt Henk. ‘Zelf heb ik door de jaren heen veel jonge muzikanten mogen opleiden. Dat is schitterend om te doen. Een tijdje hebben verenigingen qua nieuwe leden in een dip gezeten, maar de laatste jaren trekt dat weer wat aan.’

Zo ook bij de Muziekvereniging Noordenveld, die in de laatste jaren haar ledental zag verdubbelen. ‘Dat komt bijvoorbeeld ook door de blazersklas die we hier hebben. Dat is een succes, er komen nieuwe leden en herintreders bij de vereniging. Verder heeft ook de muziekkeuze denk ik invloed op het groeiende aantal leden gehad. Niet dat de muziek voor mijn komst niet goed was, maar men wil tegenwoordig ook nieuwe muziek proberen. Het publiek vindt dat leuk om te horen en voor een orkest is dat een uitdaging.’

Het afscheid van de dirigent is anders dan verwacht. ‘Het mooiste zou zijn geweest om met een concert af te sluiten’, zegt Henk. ‘Het coronavirus heeft alles zo onduidelijk gemaakt, dat je gewoon niet kan wachten op een concert. Ik weet niet wanneer ik dan afscheid had kunnen nemen. Ik stop nu, omdat ik niet wil dat ik straks vanwege fysiek ongemak niet alles meer kan geven. Ik moet alles kunnen geven. Anders wil ik het niet doen.’

Een mooi moment was het doorgeven van het dirigeerstokje afgelopen week. Een staande ovatie van de dertig orkestleden in Het Akkoord viel Henk te beurt. Petra Rodenboog is de opvolger van Henk. ‘Daar ben ik erg blij mee. Ik ken haar heel lang, heb veel met haar mogen samenwerken. Ze is een jonge dirigente met frisse ideeën en nieuwe elan. Ik weet zeker dat het ook met haar gaat lukken.’

En Henk? ‘Ik ga het eerst even rustig aan doen. Maar muziek is de rode draad in mijn leven en dat zal nooit overgaan. Ik zal heus wel iets blijven doen binnen de muziek, dat weet ik zeker. Daarvoor vind ik muziek nou eenmaal te leuk.’

‘Het was een goede match’

Jan Huizing, één van de leden van MV Noordenveld waar Henk nauw mee samenwerkte, onderstreept de invloed die de dirigent had op de vereniging. ‘Als opvolger van dirigent Paula James is hij naar voren geschoven. Het orkest stond er in 2013 niet best voor en was flink uitgedund. Samen met de andere leden zette Henk zijn schouders eronder. Het ledental werd meer dan verdubbeld en daarin heeft hij een belangrijke rol gespeeld.’

‘Zijn vertrek hadden we liever op een andere manier invulling gegeven, maar het is nu helaas niet mogelijk om hem bij een concert te bedanken. We willen daar graag nog een keer op terugkomen’, vervolgt Huizing. ‘Henk en de muziekvereniging bleek een hele goede match. We zien nu de toekomst onder Petra met vertrouwen tegemoet.’