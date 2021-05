Mevrouw Kroeske-Birze viert honderdste verjaardag

RODEN – Dinsdag 18 mei was het groot feest in De Hullen. Toen vierde mevrouw Hennie Kroeske-Birze namelijk haar honderdste verjaardag. Honderd jaar geleden werd zij geboren in Peize en nu heeft zij vier kinderen, negen kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.

Sinds acht jaar woont mevrouw Kroeske-Birze in De Hullen. Als dank voor de goede zorgen van de medewerkers en om de medebewoners na de lange coronamalaise wat op te vrolijken liet de familie dinsdagochtend een draaiorgel spelen. Van de gemeente ontving mevrouw Kroeske-Birze een mooi bos bloemen.

Haar geheim om zo oud te worden? Het leven nemen zoals het is, niet zeuren, tevreden zijn met wat je hebt en altijd optimistisch blijven, en geregeld een zoute haring eten. Humor en zelfsport is haar nog steeds niet vreemd, aldus haar kinderen. Het is altijd lachen en gezelligheid bij mevrouw Kroeske-Birze.