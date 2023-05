Mevrouw Van de Sande naait tasjes en doneert opbrengst aan Oekraïne

RODEN – Mevrouw Tonnie van de Sande uit Roden (94) zet iedere dag haar wekker om 6 uur. Na een kop koffie springt ze achter haar naaimachine. Net zoals ze dat altijd heeft gedaan. Vroeger naaide ze kleren voor haar 9 kinderen. Nu naait mevrouw handige tasjes van stof die ze verkoopt voor 5 euro. Dat geld gaat naar Oekraïne. ‘Ik moet iets te doen hebben. Een doel hebben. Dat is altijd zo geweest. Ik houd van werken en voel me graag nuttig. Zo ben ik opgevoed. Omdat je geen plastic tasjes meer krijgt in de supermarkt, bedacht ik om stoffen varianten te maken. Die kun je altijd weer gebruiken.’ Mevrouw, die in de Noorderkroon woont, heeft al bijna 100 tasjes gemaakt. Ze zijn er in heel veel verschillende kleuren en motieven. Dochter Myriam heeft contact gezocht met de Friese Rijders, die regelmatig transporten naar Oekraïne verzorgen. Zij zorgen ervoor dat het geld op de goede plek terecht komt. Wie ook zo’n leuk tasje wil én graag het goede doel wil steunen, kan op zaterdagochtend tussen 9:00 en 12:00 uur terecht bij appartement 402 in de Noorderkroon. Voor slechts 5 euro ben je in het bezit van zo’n handig tasje, je helpt het goede doel én het milieu. Zeg nou zelf, dat geeft een goed gevoel toch?