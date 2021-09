Mevrouw Vogelzang-Sikkema blaast honderd kaarsjes uit

LEEK – Afgelopen donderdag was het groot feest in Vredewold. Op die dag blies de in het verzorgingstehuis woonachtige mevrouw A. Vogelzang-Sikkema namelijk honderd kaarsjes uit. Om deze bijzondere mijlpaal met haar te vieren kwam burgemeester Ard van der Tuuk op bezoek bij de kersverse honderdjarige. Hij nam de tijd om een kopje koffie mee te drinken, een taartje te eten en een gesprekje te voeren. Uiteraard kwam hij niet met lege handen, maar nam hij een prachtig bos bloemen mee om de jarige te feliciteren namens de gemeente Westerkwartier.