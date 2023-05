Mevrouw Wiering – Lubbers viert 101 lentes

ZUIDVELDE- 101. Dat word je niet zo maar. En mensen die het al worden, wonen meestal een verzorgingstehuis. Zo niet mevrouw Wiering – Lubbers uit Zuidvelde. Vorige week maandag werd ze 101 en nodigde haar hele familie uit in haar woning, een voormalige smederij in Zuidvelde. Mevrouw is nog goed bij de tijd, zegt dochter Annie van Dijk, u weet wel, bekend van de Konditorei in Roden. Haar zoon Gerard (en één van Nederlands beste barista’s) zorgde voor overheerlijke zelfgemaakte taartjes. De 101-jarige jonge dame maakt het goed, al wordt haar gehoor en zicht wel minder, weet Annie. Ze maakt dagelijks een ommetje rond haar huis en als het even kan geniet ze van een lekker zonnetje op een bankje achter haar huis. Burgemeester Klaas Smid kwam haar persoonlijk feliciteren en at een gebakje mee in Zuidvelde.