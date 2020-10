MFC Zevenhuizen krijgt steeds meer vorm

In the sportlight

ZEVENHUIZEN – Zevenhuizen staat in ieder geval nog tot in de zomer van 2021 in het teken van het nieuw te bouwen MFC. Het multifunctionele centrum biedt een oplossing voor zowel sportverenigingen als bijvoorbeeld de rederijkerskamer. Hoog tijd voor een update vanuit ‘Zeuv’mhuzen’.

Een maand geleden ging de eerstes schop in de Zeuv’mhuuster grond. Een heuglijk moment voor alle partners die straks gebruik moeten gaan maken van het MFC. Wat te denken van KV Sparta, VV Zevenhuizen en rederijkerskamer De Heidebloem? Maar ook dartsvereniging Sparta hoopt straks plek te hebben in het MFC.

Ronald Dees vertelt over deze club. ‘De dartsvereniging ontstond 21 jaar geleden, vanuit korfbalvereniging Sparta. We besloten met een dartclubje te beginnen en dat houdt nu al een flinke tijd stand’, zegt Dees. ‘We hopen dat we straks een plekje krijgen in het MFC en ik denk dat dat ook wel goed komt. Met 26 leden, waarvan de meesten ook zeer actief zijn, hebben we een mooie club bij elkaar. Op dinsdagavond gooien wij wekelijks een pijltje al is dat nu natuurlijk niet aan de orde. Drie keer per jaar hebben we verder een toernooi, waarbij ook mensen uit het dorp meedoen. Dat zijn hele gezellige avonden. We zijn dan ook een gezelligheidsvereniging.’

Op de Facebookpagina van D.V. Sparta kan eenieder een kijkje nemen om meer over de club te lezen. Bovendien is iedereen straks weer welkom om een dartsavond vrijblijvend bij te wonen, mits de coronamaatregelen dat weer toestaan. ‘Ons seizoen loopt van oktober tot en met maart. De vaste trainingsavond begint om half acht’, zegt Dees.

Ondertussen vordert de bouw van het MFC gestaag. De bouwplanning is nu definitief, de laatste vergunningen zijn in procedure. Op 26 oktober wordt met de fundering gestart, op 1 juli 2021 moet het gebouw opgeleverd worden. Er zal daarna nog hard gewerkt moeten worden om voor de feestweek ook de inrichting geregeld te krijgen. Kleedkamers moeten bijvoorbeeld voorzien worden van banken en onder andere schilderwerk en bestrating moeten klaar.



MFC Kammeroaden

Het MFC wordt gebouwd bij gratie van de inwoners en de lokale ondernemers. Bedrijven die een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van het MFC, worden MFC Kammeroad genoemd. Afhankelijk van de bijdrage zijn dit Golden, Sterf of MFC Kammeroad. De golden en ster MFC Kammeroaden worden nog extra in het zonnetje gezet. Voor meer informatie kan eenieder terecht bij penningmeester Harmannus Harkema (06 53223141).

Rederijkerskamer de Heidebloem

Rederijkerskamer De Heidebloem (jaarlijks goed voor leuke optredens waar het hele dorp naar uitkijkt) kijkt reikhalzend uit naar de ingebruikname van het MFC. Een ruim toneel met faciliteiten, moet meer mogelijkheden creëren voor spelers en publiek. Dit jaar is het de Rederijkerskamer nog niet gelukt samen te komen. Vanwege de COVID-19 maatregelen zit een voorstelling er voorlopig ook nog niet in. Desondanks hoopt men in januari en februari 2022 weer voorstellingen te kunnen geven. Dan in een hopelijk stampvol MFC.

‘Hulde voor de vrijwilligers’

Ronald Dees van D.V. Sparta sluit af met een pluim richting het bestuur van Stichting MFC7huizen en de overige vrijwilligers. ‘Zonder hen komt zoiets niet van de grond’, zegt Dees. ‘Hulde voor de vrijwilligers. Het is denk ik typisch Zevenhuizen om te zien dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Als er wat moet gebeuren in Zevenhuizen, dan gebeurt het ook.’

Wat: bouw MFC Zevenhuizen

Wanneer: tot en met de zomer van 2021

Info: www.mfc7huizen.nl.