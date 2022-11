MHC Heren1 maakt korte metten met Vindicaters

RODEN – Na een weekje rust, mochten de Roder hockeyheren afgelopen zondag weer aantreden. Waar heren1 twee weken geleden won van toenmalig mede nummer 2 Leusden, stond nu opnieuw een kraker op het programma. Ook de Groninger Studenten van Vindicat stonden met Roden op een gedeelde 2e plek. De Vindicaters staan bekend als een enorm technische ploeg. Dit bleek ook bij de wekelijkse videoanalyse. Het plan werd gedurende de week gesmeed en de Roder hockeyheren stonden allemaal goed voorbereid aan de afslag.

Het was voor trainer/coach Jack Meester een bijzondere wedstrijd. Hij staat dit jaar voor het eerst aan het roer bij de mannen uit Roden, maar coachte de voorgaande jaren bij de mannen van de Groninger Studenten. Dus voor Meester stond er, naast de 2e plaats, ook nog extra eer op het spel. Het 1e kwart was het nog even zoeken, maar in het 2e kwart nam Roden het initiatief en was het duidelijk sterker. Helaas werden de kansen dus nog niet gemaakt. De weinig effectieve eerste helft (0-0), bood alsnog hoop voor een betere tweede helft.

Na pakweg 5 minuten spelen in de tweede helft, kregen de Groninger Studs een gele kaart voor een fysieke overtreding en daardoor speelde Roden 10 minuten lang met een man meer. Deze 10 minuten overtalsituatie grepen de heren uit Roden met beide handen aan. Er werd driftig gezocht naar gaten in de sterke verdediging van de Studs en dit werd beloond met een strafcorner. Thijmen Rooks was gretig bij de rebound en tekende zo voor de 0-1 voorsprong. Niet veel later was het topscorer Tim van der Kroft die zich liet gelden. De bal belandde in de cirkel voor zijn stick. Van der Kroft aarzelde niet en haalde uit voor de 0-2. De Groninger Studs deden daarna wat terug met een mooie strafcorner, waardoor de spanning weer terug was.

Halverwege het vierde en laatste kwart mocht strafcornerkanon Sjors ter veld aanleggen. De bal ging langs de keeper, maar werd met een voet van een speler van Studs op de doellijn gestopt. Strafbal dus. Bas Aartsen liep naar de strafbalstip en pushte vakkundig de 1-3 binnen. Een snelle aanval langs de linkerkant van het veld bracht Kwant aan de rand van de cirkel in stelling om met zijn backhand uit te halen en hoe. De bal verdween in de kruising via de onderkant lat en de binnenkant paal. Een magistraal doelpunt en de allesbeslissende 1-4. Studs maakte 1 minuut voor tijd nog de 2-4. Roden staat nu echt alleen 2e. 3 punten voor op Leusden en de Groninger Studs en 3 punten achter op het nog ongeslagen Beuningen.

Coach Meester: “Dit was een echte topwedstrijd. Een enorm hoog tempo. Twee ploegen die mooi hockey lieten zien en veel kansen aan beide kanten. Wij waren overall iets sterker dan de Studs, dus ik vond het een meer dan terechte uitslag. We hebben laten zien dat we bij de topploegen in deze poule horen en dat is enorm knap. Twee jaar geleden speelden bijna al deze jongens nog in de vierde klasse en nu doen we echt mee in de top van de 2e klasse. We gaan gewoon zo door en bekijken het wedstrijd per wedstrijd, maar dit is wel een hele lekkere overwinning. Ik heb de jongens op een paar welverdiende biertjes getrakteerd”. Komende week is het weer Super Sunday. Bully uit Oldenzaal komt op bezoek. Vrijdag reizen de heren eerst nog af voor de bekercompetitie naar Enschede om daar de degens te kruisen met Drienerlo.