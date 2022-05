MHC Heren2 kampioen!

RODEN – ‘Na wéér een overwinning afgelopen zondag mogen de mannen van MHC Roden Heren 2 zichzelf kampioenen van de reserve-eerste klasse noemen! De spannende wedstrijd tegen Winsum Heren 1 werd afgesloten met een eindstand van 3-1 voor de Rodenaren, waardoor ze niet meer ingehaald kunnen worden in de competitie. Het kampioenschap werd gevierd onder het genot van champagne, bier en een hoop tosti’s. Zo’n anderhalf uur later werd ook het eerste team van Roden kampioen na een klinkende overwinning tegen Arnhem. Het was nog lang gezellig op de club, voor zowel jong als oud.’