MHC Roden Dames 1 vindt aansluiting met middenmoot

RODEN – De hockeydames van Roden speelden afgelopen zondag tegen hekkensluiter Haackey uit Haaksbergen. Roden stond ook laag in het klassement met slechts 1 overwinning. Maar zij speelden de afgelopen weken tegen de complete top 4 van de poule en dit bleek duidelijk nog een maatje te groot. Alleen van middenmotor Goor wisten ze te winnen. Winst was belangrijk om aansluiting te houden met de middenmoot. Roden was veel sterker en Haackey kwam er eigenlijk niet aan te pas. Roden kreeg kans op kans en na de 1e 2 kwarten stond het al 3-0 in het voordeel van Roden. Na rust deed Roden het iets rustiger aan en daardoor bleef een monsterscore uit. Er werden er nog 2 bij gemaakt en dus eindigde de wedstrijd in een 5-0 overwinning. Het mooiste doelpunt van de dag kwam op naam van Anouk de Vos. Zij nam een prachtige scoop van Britt Schreuder aan en rondde mooi af. Ze maakte daarmee haar 2e van de dag. De andere doelpunten kwamen op naam van Dewi van der Most en Meike Oosterom(2x). De dames hebben nu een hockeyvrij weekend voor de boeg en reizen daarna af naar Zutphen.