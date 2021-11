MHC Roden floreert!

RODEN – De schwung zit er lekker in bij de hockeyclub in Roden. Heren1 staat met zes gewonnen wedstrijden en 18 punten helemaal bovenaan in de derde klasse en ook bij de dames gaat het lekker. Zij houden de eerste plek in de vierde klasse bezet. Dat heeft alles te maken dat veel oud-leden hun clubhart hebben laten spreken zich weer gecommitteerd hebben aan de Mixed Hockeyclub Roden, weet Michiel Fröling die zelf in het eerste speelt en voor het vierde seizoen samen met Julius Labberton coach is bij de dames. ‘We hebben een team met potentie. Promotie naar de tweede klasse moet erin zitten.’

Zo’n zes jaar geleden speelde MHC heren1 op topniveau. Draaide goed mee in de eerste klasse. Daarna kwam door het vertrek van veel spelers de klad in het team. Tot 2021. Oud-spelers keerden terug en bouwden een vriendenteam. Zelf speelde Michiel Fröling bij de hockeyclub in Eelde toen vorig jaar de geruchten over de grote switch de ronde deden. Veel oud-spelers zouden terugkeren naar Roden. ‘Toen ik dat hoorde was de keuze voor mij niet moeilijk. Veel oud-spelers wonen inmiddels weer in Roden. Dan speelt toch het clubhart weer op. Iedereen staat wel eens bij een wedstrijd te kijken. Contacten waren zo gelegd. En als er één gaat, gaan er snel meer. Binnen ons team hebben we spelers in verschillende leeftijdscategorieën. Jonge jongens, jongens van midden twintig en dertig plus. Dat maakt het zo leuk. De sfeer is top. We willen het niveau terugbrengen. Daarom hebben we een stappenplan gemaakt: binnen drie jaar terug naar de tweede klasse. Dit jaar zijn we gepromoveerd naar de derde klasse. Er zit potentie in dit team, promotie naar de tweede klasse moet haalbaar zijn. Ik gok een beetje op juni volgend jaar. We staan er goed voor. Zes van de zes wedstrijden gewonnen. We staan zes punten los van de nummer twee. En we zijn het team met de meeste doelpunten voor en de minste tegen.’ Naast de normale competitie strijden de mannen ook nog voor de Zilvercup. Tot dusver zijn die allemaal gewonnen. ‘We spelen in ongeveer tien rondes op vrijdagavond. Het is een knock-out fase, verlies je, lig je eruit. Vrijdag is de derde ronde tegen Leeuwarden. Dat wordt een spannende pot, zij spelen tweede klasse’, zegt Michiel die de wedstrijd vol vertrouwen tegemoet ziet. ‘De Zilvercup brengt beleving mee. De zijlijnen staan vol, dat is echt geweldig. Als het een beetje meezit moeten we die wedstrijd tegen Leeuwarden kunnen winnen.’

Ook bij de dames gaat het lekker. Voor het vierde jaar op rij coacht Michiel samen met Julius Labberton het meidenteam. ‘We hebben een leuke selectie van achttien meiden die we inmiddels door en door kennen.