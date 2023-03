MHC Roden Heren 1 dringt door tot final32 in bekercompetitie.

Afgelopen vrijdag stond voor de mannen van hockeyclub Roden de 5e ronde van de bekercompetitie op het programma. EHV uit Enschede kwam op bezoek. Een tegenstander van formaat, want ze spelen al jaren in de 1e klasse. Roden komt op dit moment bovenin de 2e klasse uit, maar speelde 2 seizoenen geleden nog in de 4e klasse. Heel hockeyend Roden en omstreken had zin in deze bekerkraker en er stond dan ook veel publiek langs de lijn. Om half 9 werd er afgeslagen tegen de mannen uit Enschede.

Al snel bleek dat Roden zeker niet onder deed voor EHV. In het 1e kwart was het nog enigszins zoeken en waren er aan beide kanten wat speldenprikjes. Roden bouwde op, EHV probeerde met een soort kick en rush en wilde Roden in de problemen brengen door veel harde ballen richting de cirkel te pompen.

In het 2e kwart brandde de wedstrijd los. Nadat de eerste 2 strafcorners nog werden gekeerd, was het de derde keer wel raak. De bal belandde bij Hugo Kwant voor zijn stick en die tipte de bal hard in de touwen: 1-0.

Niet veel later zorgde Brent Hoekstra voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Tim Kühr vond de vrijstaande Hoekstra in de cirkel en deze kon in zijn eentje door op de keeper. Met een backhandstiftje wist hij vervolgens de keeper te verschalken. De bal vloog in een mooie boog over de keeper heen en belandde in het doel. Publiek op de banken en een 2-0 voorsprong na nog geen 35 minuten spelen. Ondertussen was EHV natuurlijk ook regelmatig gevaarlijk voor de goal van keeper Jasper Hoogenberg. Na een miscommunicatie tussen hem en een van de verdedigers rolde de bal plotseling over de doellijn van Roden en stond het 2-1. Een raar moment, maar Roden liet zich duidelijk niet van de wijs brengen. Nog geen 2 minuten later was het namelijk alweer 3-1. Sjors ter Veld is in vorm teruggekeerd uit Oostenrijk en pushte de vierde corner van de dag hard tegen de touwen. Hierna was het meteen rust en dus ging Roden met een lekker gevoel de kleedkamer in.

Dat het nog niet gespeeld was, bleek al snel. Want na rust kwam EHV sterk uit de startblokken. Er werden enkele strafcorners versierd door de mannen uit Enschede en uit de rebound van een van deze corners werd de 3-2 tegen de touwen geslagen. Spanning weer terug in de wedstrijd. Het publiek begon zich steeds meer te roeren en gesterkt door de eigen achterban nam Roden het initiatief weer over. Roden zette EHV onder druk en na balverlies in de as werd Brent Hoekstra in stelling gebracht. Hij draaide snel naar zijn backhand en sloeg de bal hard door de benen van de keeper heen op de plank. De marge was dus weer twee doelpunten, maar Roden rook bloed en gaf nog wat extra gas bij. Stan Ronner versierde een corner en zoals wel vaker de laatste weken stond Sjors ter Veld weer op. Hij pushte de bal opnieuwe langs de keeper en leek hiermee de wedstrijd vroegtijdig te beslissen: 5-2. EHV probeerde vervolgens met man en macht om nog iets terug te doen. De keeper werd gewisseld voor een veldspeler en met 11 veldspelers probeerden ze nog iets te forceren. Maar Roden hield knap stand. In het vierde kwart wist EHV nog wel de 5-3 te maken, maar die was slechts voor de statistieken. Roden kwam in de laatste fase niet echt meer in de problemen en stapte dus met een 5-3 overwinning van het veld. Komende week is de loting voor de volgende ronde. De mannen uit Roden hebben het nu tot de final32 geschopt. De tegenstand zal steeds sterker worden, maar op eigen veld hebben de mannen bewezen dat ze voor niemand bang hoeven te zijn.

MHC Roden Heren 1 wint in Deventer en kan zich opmaken voor cruciale weken

Op zondag reizden de heren af naar Deventer voor de 13e competitieronde. Deventer is een jonge en talentvolle ploeg, maar op papier zou dit klusje te klaren moeten zijn. Maar met een wedstrijd van vrijdag in de benen, was het nog wel even afwachten of de heren uit Roden thuis zouden geven. Deventer bleek uiteindelijk geen partij voor de Rodenaren. Michiel Fröling zette al snel de 0-1 op het scorebord. Hierna kon Roden enigszins achterover leunen. Deventer was niet bij machte om echt een vuist te maken en Roden leek het wel welletjes te vinden. Het tempo lag laag en dit kwam de heren met verzuurde benen wel goed uit. Pas in de 2e helft werd het verschil gemaakt. Sjors ter Veld pushte wederom 2 keer raak en Hugo Kwant sloeg na een mooie aanval de 4-0 tegen de plank. Een degelijke overwinning zonder veel franje in Deventer. Nu kan Roden zich op gaan maken voor de cruciale weken. Komende zondag komt de nummer 3 uit de competitie op bezoek. Roden heeft een voorsprong van 5 punten op de Mezen uit Harderwijk. Uit werd er met 2-1 verloren. De week erop staat op vrijdag 31 maart de bekerwedstrijd op het programma en op zondag reizen de mannen af naar nummer 4 HCM uit Arnhem. Er kunnen dus goede zaken gedaan worden op de ranglijst. De nummer 1 en 2 uit de competitie promoveren rechtstreeks. De huidige top 5 ziet er als volgt uit: 1. Beuningen: 39 punten, 2. Roden: 33 punten, 3. Mezen: 28 punten, 4. HCM: 22 punten, 5. Leusden: 22 punten.

Roden doet dus mee in de top van het klassement, maar de komende weken zijn cruciaal. Eerst dus komende zondag op het eigen sportcomplex om 14:45 uur tegen de nummer 3: Mezen

Foto: Anne Takens

Sjors ter Veld juicht na de 5-2 tegen EHV afgelopen vrijdag in de 5e ronde van de beker.